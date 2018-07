Pārskatā secināts, ka to lietotāju kopskaits, kas saskārušies ar izspiedējvīrusiem, ir samazinājies gandrīz par 30%, kas ir no 2 581 026 lietotājiem 2016./2017.gadā līdz 1 811 937 lietotājiem 2017./2018.gadā. Lietotāju kopskaitā, kas ir sastapušies ar ļaunprogrammatūrām, lietotāju īpatsvars, kuri vismaz reizi ir saskārušies ar izspiedējvīrusu, ir samazinājies aptuveni par 1 procentpunktu no 2,88% 2016./2017.gadā līdz 2,8% 2017./2018.gadā. Tāpat to vidū, kas ir saskārušies ar izspiedējvīrusiem, to personu īpatsvars, kam tas ir bijis šifrētājvīruss, ir samazinājies aptuveni par 3 procentpunktiem no 44,6% 2016./2017.gadā līdz 41,5% 2017./2018.gadā.