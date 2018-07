E-pasta izsekošana: kas tas ir un kā varat sevi pasargāt

Pastāvēšanas gaitā e-vēstules no vienkārša teksta ir attīstījušās par pievilcīgiem paziņojumiem, kas ietver visu veidu fontus, stilus un iegultos attēlus. Iespēju ziņā e-vēstules tagad līdzinās tīmekļa lapām, un tas nozīmē, ka sūtītāji var ievietot paziņojumos elementus, lai sekotu līdzi tam, kas notiek jūsu pastkastē. Nesen IT drošības incidentu novērošanas institūcija Cert.lv brīdināja, ka, iespējams, Latviju un citas Baltijas valstis varētu sasniegt e-pastu krāpniecības kampaņa, kura pavasarī aizsākās Somijā, tāpēc lietotāji Latvijā tiek aicināti pārliecināties, vai to e-pastu sistēmā nav uzstādīti aizdomīgi pāradresācijas iestatījumi, kā arī vai nav novērojami aizdomīgi pieslēgšanās gadījumi sistēmai.