CES 2017: LG viedās sadzīves tehnikas iekārtas mācās no lietotāju paradumiem

LG Electronics (LG) starptautiskajā elektronikas izstādē CES 2017 prezentēs Deep Learning tehnoloģiju, kas ļaus sadzīves tehnikas iekārtām labāk izprast to lietotājus, padarot viņu dzīves vieglākas un baudāmākas. Izmantojot viedās funkcijas, tostarp reāllaika sensorus un Wi-Fi savienojumu, Deep Learning tehnoloģija apgūst lietotāja dzīvesveida paradumus un saglabā tās interneta mākonī. Pēc šo datu izanalizēšanas, tā nodrošina pašattīstību, lai sniegtu patērētājiem risinājumus, pastāvīgi uzlabojot viņu ikdienu.

Robotu putekļsūcējs - uzlabota veiktspēja, iegaumējot šķēršļus

Izmantojot vairākus sensorus un LG Deep Learning tehnoloģiju, jaunais LG robots-putekļsūcējs atpazīst istabā esošos objektus un dažādi uz tiem reaģē. Iegūstot istabas virsmas attēlus, inteliģentais putekļsūcējs atceras šķēršļus un vēlāk mācās no tiem izvairīties. Tas pat atpazīst vadus un apavus, palīdzot izvairīties no situācijām, kad iekārta iesprūst vai sapinas. Putekļsūcējs spēj atšķirt cilvēku no priekšmeta. Kad ierīces sensori sajūt cilvēku, robots pieklājīgi palūgs tam paiet mālā. Nonākot kontaktā ar priekšmetiem tas pastāvīgi izrēķinās labāko apkārt ceļu, lai vienlaikus maksimizētu tīrīšanas efektivitāti.

Saistītie raksti

Ledusskapis - efektīvākai un ērtākai lietošanai

Analizējot dzīvesveida un lietošanas paradumus, ledusskapis veic vairākus uzlabojumus ērtākai ikdienai, atpazīstot lietotāja rutīnas elementus. Piemēram, ledusskapis automātiski piepilda ledus trauku, balstoties uz dienas laiku, kad tas tiek visbiežāk izmantots. Tas arī uzstāda optimālo temperatūru par 30% ātrāk salīdzinājumā ar parasto režīmu, ņemot vērā uzglabāto pārtikas produktu temperatūru. Brīžos kad ledusskapis netiek lietots (piemēram naktīs un darba laikā), tas automātiski ieslēdz enerģijas taupīšanas režīmu. Arī sterilizācijas funkciju ieslēdzas automātiski, novēršot pārtikas sabojāšanos, ko var radīt vasaras sezonas augstā gaisa temperatūra un mitrums.

Reklāma -->

Gaisa kondicionieri - enerģijas taupīšana un ātrāka veiktspēja

LG viedais gaisa kondicionieris analizē katra lietotāju ikdienas uzvedības paradumus, iegaumējot vietas kur viņi pavada visvairāk un vismazāk laika. Šī informācija palīdz kondicionierim uzturēt visbiežāk lietotās telpas vēsākas, nodrošinot ātru un precīzu konkrēto vietu atdzesēšanu. Piemēram nedēļas nogalē lielāka ģimenes aktivitāte tiks vērsta uz viesu istabā. Savukārt darba dienas, par mājsaimniecībā visbiežāk izmantoto telpu kļūst virtuve. LG viedais gaisa kondicionieris pastāvīgi pielāgojas šīm izmaiņām, sniedzot lietotājiem maksimālu komfortu.

Veļas mašīna: Optimāla darbošanās spēja jebkurā situācijā

Jaunā tehnoloģija palīdz LG veļas mašīnai pielāgoties apkārtējai videi, tādējādi optimāli palielinot mazgāšanas veiktspēju. Piemēram, situācijās, kad tiek mazgāts ar cietu ūdeni (kurā ir pārmērīgs kalcija karbonāts) LG viedas veļas mašīna pielāgo ūdens temperatūru un ūdens daudzumu, ko izmanto, lai novērstu sekas, kuras izraisa pārlieku cietais ūdens. Savukārt vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu, veļas mašīna automātiski pievieno vēl vienu skalošanas procesu, lai pilnībā iztīrītu drēbes.

«Mēs esam īpaši priecīgi iepazīstināt CES izstādes viesus ar šo modernu tehnoloģisku inovāciju, kas padara mūsu ikdienas dzīvi krietni baudāmāku,» norāda LG Electronics and Home Appliance & Air Solutions Company prezidents Sons Dēhjuns (Song Dae-hyun). «Apvienojot mākonī bāzētu apjomīgu datu analīzi un Deep Learning ar mūsu jau esošajiem viedajiem produktiem, LG sadzīves tehnikas iekārtas tagad ir spējīgas paveikt krietni vairāk nekā līdz šim.»