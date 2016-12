Labi zināmais tehnoloģiju portāls Engadget ir apkopojis 2016.gada neveiksmīgākās ierīces. To vidū ir arī tādi viedtālruņi kā Galaxy Note 7 un Sony Xperia X Performance.

Engadget eksperti Samsung Galaxy Note 7 ierindojuši starp ierīcēm, kas pievīlušas visvairāk. Bet bez Samsung viedtelefona sarakstā ir arī citu ražotāju viedtālruņi, kā arī viedpulksteņi, klēpjdatori un citas ierīces.

Interesanti, ka starp gada neveiksminiekiem ierindots arī Sony flagmanis Xperia X Performance. Speciālisti norāda uz niecīgajām veiktspējas atšķirībām, ja salīdzina ar šī viedtelefona jaunāko brāli Xperia X, kas ir krietni vien lētāka par Performance modeli. Tā cena patlaban ir ap 600 eiro.

Starp sliktākajiem gadžetiem ierindots arī viedpulkstenis Tag Heuer Connected, kuru darbina Android Wear operētājsistēma. Pie neveiksminiekiem eksperti šo pulksteni pieskaitījuši tā augstās cenas dēļ; šis valkājamais gadžets maksā 1400 eiro.

Antireitingā bez minētajām ierīcēm iekļauts arī klēpjdators Lenovo Yoga Book ar skārienklaviatūru, viedās austiņas Vinci, kuras atskaņo mūziku, seko līdzi fiziskajām aktivitātēm, lasa īsziņas un ekrānos ataino dažādus tekstus, piemēram, «I’m an adult, no really,» «My mom says I’m cool», «Why?» un citus, neuzticamais drons GoPro Karma, kā arī tradicionālo austiņu adapteris, lai tās varētu izmantot tandēmā ar iPhone 7.

Samsung Galaxy Note 7. Foto: publicitātes

Tag Heuer Connected. Foto: Publicitātes foto

Lenovo Yoga Book. Foto: Publicitātes foto

GoPro Karma. Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

