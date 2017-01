«Google»: Mēs esam perfekcionisti, katrs radītais pasākums ir ar konkrētu mērķi

Nebūs pārspīlēti teikts - ja runājam par meklētājprogrammām, tad Google ir pasaulē lielākais un viens no vecākajiem zīmoliem. Starptautisks uzņēmums ar plašu darbības sfēru, tostarp dažādām bezsaistes aktivitātēm. Jans Gemrihs ir strādājis Google birojā Prāgā, Londonā un Toronto. Pašlaik viņš ir atbildīgs par patērētāju tirgu Kanādā. Maijā Jans uzstāsies Baltic For Events forumā, kas norisināsies Tallinā. Jans stāstīs par Google pasākumiem, kuru budžets sasniedz 1 miljonu eiro, dalīsies ar Google panākumiem un neveiksmēm, TVNET pavēstīja www.balticforevents.com pārstāve Elīna Ansaberga.

Katram Google bezsaites pasākumam ir specifisks mērķis, tas var būt zīmola mērķis, uzmanības piesaistīšanas mērķis vai kāds cits mērķis, tie var atšķirties, bet nemainīgi ir tas, ka šie mērķi ir skaidri definēti. Google strādā ar pasākumu aģentūrām, kā skaidro Jans, sadarbība notiek gan ar starptautiskām aģentūrām, gan vietējām aģentūrām konkrētā valstī. Google paļaujas uz vietējās aģentūras zināšanām un profesionalitāti, jo tikai viņi pārzina vietējo tirgu un tā specifiku.

«Mēs cenšamies būt perfekcionisti, to sagaidām arī no sadarbības partneriem, nereti izsludinām konkursus, kur aicinām pieteikties aģentūras, bet to darām ļoti reti. Mēs parasti ar aģentūru veidojam ilgtermiņa sadarbību. Ja izsludinām konkursu, ļoti rūpīgi izvērtējam kandidātus, jo viņiem ir jāmācās, kā strādāt ar Google,» skaidro Jans Gemrihs.

Lieli zīmoli pasākumu rīkotāju aģentūras izvēlas, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem, bet spēja nodrošināt nepieciešamo ir prioritāte. Izmaksas, personiskā pazīšanās vai iepriekšējā pieredze nelīdzēs, ja aģentūra nesniegs tieši to, kas ir nepieciešams konkrētā laikā, noteikta budžata ietvaros un ar augstu kvalitāti. Nereti otrajā plānā paliek izpratne, ļoti maz ir aģentūru, kas velta laiku, lai izprastu klientu un iepazītu zīmola vērtības, tā vietā tiek kopēti notikumi un scenāriji no viena pasākuma uz otru.

Panākumiem bagātam pasākumu rīkotājam ir jābūt nevainojamam projektu vadītājam, kas spēj izsekot līdzi visam mainīgajam procesam, kāds rodas, organizējot pasākumu, šim cilvēkam ir jābūt lieliskam sarunu vedējam, it sevišķi sarunās par budžetu un atskaitēm. Protams, pasākumu rīkotājam ir jābūt stresa izturīgam.

Google paredz, ka nākotnē pasākumi būs labāk organizēti, tajos būs vairāk augsto tehnoloģiju, tie būs pamanāmāki un būs vērojami eksperimenti. Par veiksmīgu pasākumu var uzskatīt tādu, kas īsteno biznesa mērķus, jo ir daudzas organizācijas, kas rīko pasākumus tāpēc, ka «tā ir darīts jau sen». Pasākums ir ieguldījums, un gluži kā jebkuram ieguldījumam tam ir jābūt ar rezultātiem.

Divu dienu forums Baltic For Events veltīts jaunumiem pasākumu rīkošanas jomā. Forumā uzstāsies aptuveni četrdesmit runātāji no Baltijas, Austrumeiropas un Rietumeiropas valstīm. Forumā uzstāsies pārstāvji no Latvijas: Unda Krieviņa no Ideahouse, Aigars Smiltāns no Meet Rīga, Olga Kazaka no A. W. Olsen & Partners, Ostins Nikolass no Travel Out There, Sindija Vilde no Chocolate Events/Bordo, Gundega Skudriņa no Skudras Metropoles, Ļena Ferstere no SponsorKing, Dace Stīpniece no Catalist Baltic un Valdis Melderis.

Baltic For Events norises vieta - neatkarīgais kultūras centrs Kultuurikatel Tallinā. Pilna programma pieejama foruma tīmekļa vietnē www.balticforevents.com

