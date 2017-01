Printeris, kas drukā bez tintes

Delftas Tehniskās universitātes studenti Venkatešs Čandrasekars un Arno van der Vēns diplomdarba izstrādes ietvaros nodibināja uzņēmumu Inkless. Tā darbības virziens ir tādu drukāšanas tehnoloģiju izstrāde, kas, izmantojot lāzertehnoloģijas, perspektīvā ļautu ievērojami lētākā un videi draudzīgākā veidā veikt melnbaltus drukas darbus.

