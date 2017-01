Huawei atklāj mobilās ēras nākotni - inteliģento viedtālruni

CES 2017 konferencē Huawei Consumer Business Group izpilddirektors Ričards Ju (Richard Yu) uzstājās ar uzrunu, stāstot par inovāciju attīstību un sadarbību ar vadošajiem partneriem, lai mainītu veidu, kā cilvēki uztver pasauli.

Ju pastāstīja par Huawei vīziju mobilo tehnoloģiju attīstībā - inteliģento telefonu. Mākslīgā intelekta (AI) darbināta ierīce, kas uzlabos ikvienu dzīves aspektu. Ričards Ju arī paziņoja kompānijas jaunākos sadarbības partnerus – industrijā vadošās kompānijas Amazon un Google, kā arī atklāja, ka jaunākais kompānijas flagmanis Huawei Mate 9 būs pieejams ASV tirgū. Ar viedtālruņa uzlabojumiem, kas veikti gan ārpusē, gan aparatūrā un programmatūras inovācijās, Mate 9 Pro un Porsche Designe Mate 9 viedtālruņi būs pirmie Huawei telefoni, kas atbalstīs Google Daydream virtuālās realitātes programmu.

Aizrautība inovāciju radīšanā

Pēdējo piecu gadu laikā Huawei kļuvuši par vienu no pasaules TOP 3 viedtālruņu zīmoliem. Uzrunas laikā Ju kungs norādīja trīs Huawei zīmola stūrakmeņus – aizrautība, kolektīvā gudrība un jēgpilnas inovācijas -, lai izskaidrotu kompānijas veiksmes stāstu. 2016.gadā Huawei nosūtīja vairāk nekā 139 miljonus viedtālruņu – 29% pieaugums, salīdzinot ar 2015.gadu. IPSOS dati arī liecina, ka palielinājusies zīmola atpazīstamība, palielinoties no 76% līdz 81% ar pieaugumu ārvalstīs no 66.7% līdz 100% ierīču iegādes apsvēršanā un preferencēs.

Ar investīcijām izpētē un attīstībā, kur 10 gadu laikā ieguldīti jau 38 miljardi ASV dolāru, Huawei ir gatavi nākamajai inovāciju ērai. Kā daļu no stratēģijas, Huawei izmantos pasaules inteliģentāko cilvēku kolektīvo gudrību, iesaistot cilvēkus gan kompānijas iekšienē, gan ārpus, veidojot jauno tehnoloģiju laikmetu. Pavisam nesen Huawei atvēra Maksa Bereka (Max Berek) Inovāciju laboratoriju, sadarbojoties ar Leica, padziļinot stratēģisko sadarbību ar pasaules vadošo fotogrāfijas un attēlveidošanas kompāniju.

Ieviest inteliģento telefonu inteliģentā pasaulē

Pasaule pieprasa būt digitāli nevainojami savienota. Huawei bruģē ceļu, lai transformētu pieredzes un ar laiku iepazīstinātu inteliģento telefonu. Ju kungs uzsvēra sagaidāmo evolūciju – sākotnēji personālie datori deva mums iespēju piekļūt informācijai, tam sekoja internets, kas ļāva dalīties ar informāciju. Šobrīd dzīvojam pasaulē, kurā viss ir savienots. Ričards Ju to sauc par inteliģento pasauli, kurā ierīces jūt un ievāc datus par mūsu apkārtējo vidi.



Lai šajā inteliģentajā pasaulē augtu, mākslīgā intelekta ienākšana viedtālruņos piedāvā nozīmīgu soli tuvāk nākamajai mobilitātes fāzei – inteliģentajam telefonam. Mākslīgā intelekta darbinātais inteliģentais telefons spēs paredzēt mūsu vajadzības ar funkcionalitāti, kas ir atbilstoša cilvēku domāšanai un sajūtām. Inteliģentajam telefonam būs nepieciešama augsti attīstīta ārpasaules uztveramība, lai saprastu apkārtējo vidi. Tam būs nepieciešama arī attīstītāka skaņu sistēma ar vairāk mikrofoniem, dzirdot un identificējot apkārtējos trokšņus. Būs nepieciešami arī nopietni uzlabojumi jaudai un baterijas izturībai, ņemot vērā lielo informācijas daudzumu, kas telefonam būs jāapstrādā.

Lai paātrinātu inteliģentā telefona radīšanu, Huawei strādā pie sensoro tehnoloģiju attīstīšanas, mašīnmācīšanās un datu apstrādes mikroshēmojumiem. Apvienojot jaunos atklājumus, Huawei tic, ka inteliģentais telefons apvienos digitālo un cilvēces inteliģenci, uzlabojot sadzīvi.

Ju turpināja: «Šobrīd cilvēki izveido savienojumu ar digitālo pasauli caur viedtālruņiem. Nākotnē inteliģentais telefons to mainīs. Viedtālrunis būs papildinājums tam, kādi esam. Nepieciešama mūsu dzīves daļa, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai piemērotos mūsu vajadzībām, ļaujot mums bez problēmām mijiedarboties ar reālo un digitālo pasauli.»

Sadarbība ar industrijas līderiem

Šobrīd Huawei sadarbojas ar interesantām un inovatīvām kompānijām. Daļa no Ričarda Ju runas bija jauno partneru – Amazon un Google – pieteikšana. Sadarbība attīstīs jaunas, inovatīvas tehnoloģijas un pieredzes.

Ričards Ju prezentācijas laikā arī atklāja, ka Huawei Mate 9 būs pieejams ASV sākot no 6.janvāra. Viedtālruņus tirgos BestBuy un interneta tirdzniecības vietās – Amazon, NewEgg, kā arī B&H. Papildus tam, Huawei būs arī pirmais viedtālrunis, kam komplektācijā nāks skaņas interakcijas lietotne Amazon Alexa.



Stīvs Rebučins (Steve Rebuchin), Amazon Alexa izpilddirektors , iepazīstināja ar Mate 9 un Alexa: «Ar Amazon Alexa un Huawei Mate 9 cilvēki vienkārši varēs risināt ikdienas uzdevumus esot kustībā, izmantojot tikai balss komandas. Tas sevī iekļauj arī viedās mājas kontroli, ziņu monitorēšanu, taksometra izsaukšanu no tādiem servisiem kā Uber un citas priekšrocības.»



Huawei Mate 9 Pro un Porche Design Mate 9 ir Huawei pirmās Google Daydream atbalstošās ierīces, lai izpētītu aizraujošo virtuālās realitātes pasauli. Google Business and Operations viceprezidents papildinātās realitātes un virtuālās realitātes nodaļās Amits Sings (Amit Singh) komentējis, ka 2017.gadā papildu iepazīstinot ar augstas kvalitātes VR un Huawei ierīcēm caur Daydream, Huawei un Google strādās, lai piedāvātu papildinātās realitātes iespējas Huawei telefonos caur Project Tango kustību izsekošanu, vides apguvi un uztveres tehnoloģiju padziļināšanu.

Šīs partnerības un Huawei visaptverošā ekosistēma ar globāliem partneriem ir stratēģiska sadarbība, kas laika gaitā vedīs pie labākas integrācijas, lai izveidotu jauno patērētāju tehnoloģiju ēru.

«Šodien mūzu fokuss ir apvienot inovācijas un tehnoloģijas, izveidot elitāru industrijas vizionāru ekosistēmu un piedāvāt produktus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk sazināties savā starpā,» stāsta Ričards Ju. «Ja skatāmies nākotnē, esam uz jaunas ēras sliekšņa, laužot barjeras, lai uzlabotu veidu, kādā mijiedarbojamies ar pasauli. Inteliģentā telefona iepazīstināšana ir nākamais evolūcijas posms, piedāvājot mums inteliģento palīdzību visas dzīves norisēs, uzlabojot pasaules pieredzi mums apkārt.»

