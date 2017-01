Latvijas skolēni demonstrē augstas spējas informātikā

Sestdien aizvadīts starptautiskais informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss «Bebr[a]s», kura 2. kārtā sīvā konkurencē noskaidroti paši labākākie un spējīgākie skolēni Latvijā.

Konkursa noslēdzošā kārta pulcēja katras vecuma grupas 20-30 spēcīgākos dalībniekus, kā rezultātā tika noskaidroti 4 pirmās vietas ieguvēji klašu grupās:

5.-6. klašu grupā uzvaru izcīnīja Rīgas 69. vidusskolas 6. klases skolniece Simona Kaščejeva

7.-8. klašu grupā 1. vietu ieguva Salaspils 1. vidusskolas 8. klases skolēns Artis Vijups

9.-10. klašu grupā uzvaru guva Talsu Kristīgās vidusskolas 9. klases skolnieks Filips Ēcis

11.-12. klašu grupā uzvarēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolniece Dārta Anda Šenberga

«Mēs esam gandarīti, ka izdevies ieinteresēt tik daudz zinošus skolēnus, kuri apliecinājuši Latvijas jaunās paaudzes potenciālu IT jomā. Konkurss Bebr[a]s ir lieliska iespēja ikvienam interesentam pārbaudīt savas spējas, turklāt, lai piedalītos konkursā, pretendentiem nebija nepieciešamas priekšzināšanas informātikā un programmēšanā. Atsaucība ir bijusi ievērojama un ceram, ka arī nākamā gada dalībnieku skaits turpinās pieaugt», uzsver IT uzņēmuma VISMA pārstāve Laura Brīvība.

Kopumā šogad vērojama tendence, ka skolēni piesakās no visas Latvijas - arī konkursa 2. kārtā nebija jūtama noteikta reģiona pārsvars.

Bebr[a]s ir starptautisks informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss 5.-12. klašu skolēniem. Katru gadu konkursā piedalās ap 1.3 miljoniem jauniešu no 49 valstīm. Konkursa pirmā kārta, kas norisinājās no 17. līdz 23. novembrim, pulcēja nebijušu skolēnu skaitu – 7872 (2015. gadā konkursā piedalījās 1209 dalībnieki). Latvijā pirmais šāda veida konkurss notika jau 2005.gadā, bet kopš 2016.gada tā organizēšanu ir uzņēmušies IT uzņēmumu grupa VISMA.

Rezultātus sākot ar 24.01. būs iespējams apskatīt Bebr[a]s mājaslapā: www.visma.lv/bebrs/

