Desmit dīvaini aviokatastrofu iemesli

Bērni pilotu kabīnē, krokodils salonā, no iekārtām nenoņemta līmlenta – izrādās, traģiskas aviokatastrofas var izraisīt pavisam neticami iemesli.

Pēc statistikas datiem, lidošana joprojām ir viens no drošākajiem pārvietošanās veidiem, taču dzīvē patiešām gadās visādi. «National Geographic» pirms skatītāju iecienītā dokumentālā raidījuma «Aviokatastrofu izmeklēšana» 15.sezonas jauno sēriju pirmizrādes ir apkopojis desmit dīvainus negadījumu iemeslus.

Bērni

1994.gadā lidsabiedrības «Aeroflot» reisa nr.593 Maskava – Honkonga kapteinis vēlējās būt labs tēvs, pasauca uz kabīni savus bērnus un ļāva savam 15 gadus vecajam dēlam paspēlēties ar lidmašīnas vadības iekārtām. Viņš nejauši atslēdza autopilotu, apkalpei neizdevās tikt galā ar lidmašīnas vadību. Tā nogāzās Kuzņeckas Alatau kalnu grēdā. Bojā gāja 73 cilvēki. Izmeklēšanā gan arī atklājās, ka pilotu apmācības programmā nebija paredzēti veidi, kā rīkoties šādās situācijās. Katastrofas rekonstrukciju skatītāji varēja vērot arī dokumentālā seriāla «Aviokatastrofu izmeklēšana» 3.sezonā.

«Aeroflot» reisa nr.593

Līmlenta

Lidsabiedrības «Aeroperu» lidmašīna reisā nr. 603 (Maiami – Kito – Lima – Santjago) 28 minūtes pēc pacelšanās no Limas iegāzās Klusajā okeānā netālu no Peru krastiem. Izrādās, īsi pēc pacelšanās pārtrauca pareizi darboties ātruma indikatori un altimetri.1996.gadā notikušajā katastrofā bojā gāja visi 70 cilvēki. Vēlāk izmeklēšanā atklājās, ka traucējumus radījuši līmlentas gabaliņi, ar kuriem mazgāšanas laikā bija aizlīmētas «Boeing 757» ierīces, kas rāda gaisa kuģa augstumu, kā arī vertikālo un horizontālo ātrumu. Pēc apkopes tehniskajam darbiniekam līmlenti nebija izdevies noplēst līmlenti. Strādnieku vēlāk notiesāja par slepkavību aiz neuzmanības. 1999.gadā lidsabiedrība «Aeroperu» bankrotēja.

Strazdi

Sešas sekundes pēc pacelšanās no Logana starptautiskās lidostas 1960.gadā «Eastern Air Lines» lidmašīna reisā nr.375 saskrējās ar strazdu baru, kas lidostā meklēja barību. Vairāki putni iesprūda lidaparāta dzinējos. Tie pārstāja darboties. Lidmašīna strauji zaudēja jaudu, sāka griezties ap savu asi un teju vertikāli iekrita Vintropa līcī, vien divus kilometrus no pacelšanās vietas. Bojā gāja 62 no 72 cilvēkiem, kas atradās lidmašīnā. Ilgu laiku šī katastrofa tika uzskatīta par lielāko sadursmi ar putniem. Vēlāk izmeklēšanā atklājās, ka teju katrā dzinējā iesprūduši četri līdz seši strazdi.

Foto: Publicitātes foto

Vācu aitu suņi

1976.gadā «Grand Canyon Air» lidmašīna bija ceļā uz Denveru. Kāda vācu aitu suņa īpašnieks to nebija piesējis, tādēļ nesavaldīgais dzīvnieks sāka traucēt lidojuma vadībai, līdz lidaparāts avarēja. Bojā gāja trīs cilvēki. Šī aviokatastrofa ir ierakstīts arī Ginesa rekordu grāmatā kā pirmā, kuru izraisīja suns.

Praktiski joki

1947.gadā «American Airlines» reiss nr. 311 no Ņujorkas skaidrā laikā 2,4 kilometru augstumā sāka strauji samazināt augstumu. Par laimi 54 pasažieriem, otrajam pilotam 106 metrus no zemes izdevās lidmašīnu Douglas DC-4 nolīdzsvarot. Kā vēlāk atklājās izmeklēšanā, negadījuma cēlonis bija «draiskulīga» pilota joki. Lidmašīnas kapteinim un otrajam pilotam nezinot, rezerves pilots iepriekš bija bloķējis manuālas augstuma regulēšanas iespēju. Kapteinis nejauši izkustināja eleronu regulēšanas ierīces un, kad rezerves pilots bloķētāju atslēdza, lidmašīna sāka strauji zaudēt augstumu. Tā kā ne kapteinis, ne rezerves pilots nelietoja drošības jostu, abi vīri ar galvām atsitās pret kontroles virsmu. Laimīgā kārtā otrais pilots bija piesprādzējies un otrādi lidojošo lidmašīnu spēja nostabilizēt.

Douglas DC-4 kokpits. Foto: Wikipedia

Vaļīgas skrūves

1961.gadā «British European Airways» lidmašīna teju uzreiz pēc pacelšanās no Ankaras, Turcijā lidostas stāvā leņķī «uzskrēja» debesīs, apstājās un nogāzās. Katastrofā gāja bojā 27 no 34 pasažieriem. Izmeklēšanā tika secināts, ka negadījuma iemesls, iespējams, ir kāda skrūve. Viena no trīs skrūvēm pie horizontālā žiroskopa soļu rādītāja bija kļuvusi vaļīga, tādējādi tika traucēta tā darbība un pilots nespēja precīzi vadīt lidaparātu. Lidsabiedrība iesūdzēja tiesā ražotāju «De Havilland Aircraft Company Limited», taču tas noliedza savu vainu, apgalvojot, ka tikpat labi avārijas iemesls var būt pilota sirdslēkme vai pavirša lidmašīnas apkope pirms reisa.

Mikrofons

1937.gadā «United Airlines» reiss nr.23 iegāzās Sanfrancisko līcī tikai trīs kilometru attālumā no pilsētas municipālās lidostas. Bojā gāja visi vienpadsmit cilvēki, kas tajā atradās. Izmeklēšanā atklājās, ka katastrofas iemesls bija otrā pilota mikrofons, kas nejauši bija nokritis starp sēdekļa slidi un elevatora kontroles mehānismu. Mikrofons nobloķēja elevatora kontroli un, tā kā tas bija iestrēdzis, tad pilotiem bija pārāk maz laika, lai izvairītos no straujas nolaišanās.

Grifs

«Indian Airlines» reiss nr. 1944 1962.gadā bija ceļā no Kabulas, Afganistānā uz Amritsaru Indijā, kad tam uzbruka negaidīts viesis – grifs. Gigantiskais putns ar knābi pāršķēla lidmašīnas kabīnes logu un nogalināja otro pilotu.

Milzu gulbji

Arī «United Airlines» reisā nr. 297 1962.gadā problēmas radīja putni. Lidmašīna vairākkārt sadūrās ar balto gulbju baru. Ja pirmā sadursme beidzās bez acīmredzamām sekām, tad 1,8 kilometru augstumā virs Ņūārkas viens no milzīgajiem gulbjiem (aptuveni sešus kilogramus smags) sadūrās ar kreiso horizontālo stabilizatoru un to nolauza. Piloti zaudēja kontroli pār lidaparātu, un tas ietriecās zemē. Bojā gāja visi 18 cilvēki, kas atradās lidmašīnā. Izmeklēšanā tika secināts, ka putni gan pamanīti, tomēr apkalpe acīmredzot nav spējusi pietiekami ātri noreaģēt.

Krokodils

2010.gadā ceļā uz Kongo pilsētu Bandundu tikai dažus simtus metru no galamērķa avarēja «Filair» lidmašīna, kurā kāds pasažieris nelegāli bija ienesis krokodilu. Kad tas izmuka no somas, salonā sākās panika un 18 pasažieri metās pilotu kabīnes virzienā. Lidaparāts zaudēja līdzsvaru un nogāzās, uzkrītot tukšai mājai. Izglābās viens cilvēks. Izdzīvoja arī katastrofas vaininieks krokodils, taču to pēcavārijas darbu laikā nosita glābšanas dienestu pārstāvji.

Foto: EPA/LETA

Nepalaid garām raidījumu cikla «Aviokatastrofu izmeklēšana» jaunās, 15.sezonas sērijas «National Geographic» ceturtdienās plkst. 21:00!

