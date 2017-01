LMT un Nokia gatavojas vieni no pirmajiem Eiropā ieviest 5G

Pieaugot mobilā interneta un viedpalīgu popularitātei, kā arī attīstoties industriālajiem mobilajiem risinājumiem, Latvijas Mobilais Telefons (LMT) kopā ar telekomunikāciju tīkla infrastruktūras ražotāju Nokia gatavojas jaunās paaudzes 5G tīkla ieviešanai Latvijā.

LMT jau šogad uzstādīs ar 5G tehnoloģiju savietojamas jaunās bāzes stacijas, un no šodienas visā Latvijā LMT tīklā tiek ieviests jaunās paaudzes mobilais lietu interneta tīkls.

5G tiek uzskatīts par dzinējspēku jaunajai industriālajai revolūcijai, kas ļaus automatizēt sarežģītus uzdevumus. Nokia jau šogad plāno kā pirmie pasaulē testa režīmā piedāvāt 5G Dienvidkorejā, savukārt LMT varētu būt viens no pirmajiem ar 5G ieviešanu Eiropā.

Gatavojoties 5G, šodien LMT tika sākta arī pirmā Latvijā jaunās paaudzes mobilā lietu interneta tīkla darbība. Tas ir izdalīts atsevišķs kanāls LMT mobilajā tīklā tikai lietu interneta datu pārraidei. Dažādi sensori LMT tīklā darbojās jau deviņdesmitajos gados. Jaunais lietu interneta kanāls ir starptautiski standartizēts risinājums, kas ļauj savstarpēji sazināties dažādām lietām un veidot lietotnes efektīvākai sensoru datu izmantošanai. LMT sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, nodrošinot iespēju piekļūt jaunākajām mobilajām tehnoloģijām. Tas dos iespēju izmēģināt un izpētīt inovatīvu risinājumu iespējas nākotnē.

Juris Binde, LMT prezidents: «Panāktā vienošanās ar Nokia ir liels solis LMT un Latvijas ceļā uz 5G tehnoloģiju. Tas noticis, pateicoties LMT tīkla infrastruktūras kvalitātei un inovatīvajai pieejai pakalpojumu attīstībā. Latvijas pētnieki, studenti un uzņēmēji varēs izmantot mūsu lietu interneta kanālu izpētei un biznesa risinājumu veidošanai. Apvienojot gudras tehnoloģijas, gudrus prātus un labas idejas, nostiprināsim Latvijas viedvalsts potenciālu, lai šī būtu labākā vieta, kur dzīvot un strādāt.»

5G nav tikai vēl ātrāks mobilais internets. Tas desmitkārtīgi uzlabos reakcijas laiku datu pārraidei. Tādējādi, piemēram, bezpilotu auto ātri varēs reaģēt uz apkārt notiekošo, un ārsts no Latvijas varēs attālināti operēt pacientu jebkurā vietā pasaulē. 5G ļaus ievērojami palielināt internetam vienlaicīgi pieslēgtu ierīču skaitu un uzlabos to darbību mobilajā tīklā. Līdz ar to tikai ar miniatūrām baterijām dažādi sensori autonomā režīmā varētu darboties pat desmit gadus.