Kļūst pieejami jaunie Samsung Galaxy A sērijas telefoni

No 3. februāra Latvijā tirdzniecībā nonāks jaunākie Samsung Galaxy A (2017) sērijas viedtālruņi – A5 ar 5,2 collu ekrānu un A3 ar 4,7 collu ekrānu. Abi jaunie modeļi ir ūdens un putekļu izturīgi, tiem ir uzlabota priekšējā un aizmugurējā kamera, USB Type-C pieslēgvieta, kā arī bezmaksas apdrošināšana pret ekrāna un ūdens radītiem bojājumiem.

«Galaxy A viedtālruņi jau vairākus gadus ir bijuši vieni no pieprasītākajiem Latvijā, turklāt to popularitāte aug – 2016. gada sērijas pārdošanas apjoms palielinājās par trešdaļu, salīdzinot ar 2015. gada modeļiem. Ticu, ka augšupejoša tendence saglabāsies – īpaši tāpēc, ka nu arī šajos Samsung vidējās klases viedtālruņos pieejamas tādas premium funkcijas, ko iepriekš pazinām tikai Galaxy S sērijā,» stāsta Samsung Electronics Baltics Telekomunikāciju vadītājs Māris Ķikāns.

Tagad Galaxy A sērijai ir IP68 standartam atbilstoša ūdens un putekļu aizsardzība. Tas nozīmē, ka ierīce būs pasargāta pat pēc 30 minūtēm pusotru metru zem ūdens un ir pilnīgi putekļu droša.

Modeļiem ir lielāka operatīvā atmiņa un iespēja tālrunī ievietot līdz pat 256 GB ietilpības microSD atmiņas karti. Savukārt paplašināta akumulatora ietilpība ļauj telefonu izmantot ilgāk, bet ātrās uzlādes funkcija nodrošina pilnu uzlādi ātrāk nekā iepriekš. Galaxy A telefoni ir aprīkoti arī ar abpusēju USB C tipa pieslēgvietu vieglākai savienojamībai. Always-On ekrāna funkcija ļauj galvenos paziņojumus pārbaudīt, neaktivizējot ierīci, tā ietaupot gan laiku, gan baterijas darbības ilgumu.

Samsung Galaxy A3. Foto: Publicitātes foto

Galaxy A5 ir 16 MP priekšējā un aizmugurējā kamera, savukārt A3 modelim ir 13 MP aizmugurējā un 8 MP priekšējā kamera. Kamerai ir īpaši precīzs autofokuss kā rezultātā izdodas dinamiskas un skaidras fotogrāfijas, pat ja tās uzņemtas vāja apgaismojuma apstākļos. Pašbilžu cienītāji novērtēs iespēju ekrānu izmantot kā zibspuldzi gaišu attēlu uzņemšanai.

«Tagad arī Galaxy A sērijas ierīcēm piedāvāsim bezmaksas Galaxy Care apdrošināšanas servisu pret ekrāna un ūdens radītajiem bojājumiem. Savukārt BuyBack programmā apmaiņā pret veco mobilo ierīci varēs saņemt atlaidi, iegādājoties kādu no jaunajiem Galaxy A,» papildina M.Ķikāns.

Galaxy A veidoti kvalitatīvā metāla un 3D stikla dizainā un Latvijā tie būs pieejami trīs krāsās – melnās debess, zelta smilšu un persiku mākoņu toņos.

Samsung Galaxy A sērijas viedtālruņi no 3. februāra būs pieejami visā Latvijā. Galaxy A5 aptuvenā mazumtirdzniecības cena Latvijā būs no 429 eiro, bet Galaxy A3 – no 329 eiro.

