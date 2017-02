Lietotājam draudzīgi drukas risinājumi – uzpildāmu tintes tvertņu printeri

Nepārtrauktas tintes padeves sistēma - NTPS (CISS - continious ink supply system) ir termins, ko attiecina uz printeriem, kas ierasto tintes kasetņu vietā izmanto sistēmu, kas sastāv no ārēji uzpildāmām tintes tvertēm un paredz to atsevišķu uzpildīšanu, izmantojot tintes pudeles.

Šādi printeri tirgū jau parādījās vairāk nekā 20 gadus atpakaļ, kad 500 ml lieli tintes rezervuāri tika savienoti ar drukas galvu, izmantojot stingra materiāla cauruli. Mūsdienās NTPS sistēmā tiek izmantota vairāku kanālu, elastīga silikona caurulīte, kas nodrošina tintes piegādi drukas galvai.

Kā tas darbojas?

Šī sistēma sastāv no ārējām tintes tvertnēm, kas nodrošina vienmērīgu tintes plūsmu uz drukas galvu, neatkarīgi no tintes daudzuma uzpildes rezervuāros, turklāt katra tintes krāsa var tikt papildināta atsvešķi, izmantojot ražotāja oriģinālās tintes pudelītes, kas paredzētas tintes papildināšanai. Viena no galvenajām šīs sistēmas priekšrocībām ir zemās drukas izmaksas, salīdzinot ar parastajām tintes kasetnēm, kā arī iespēja papildināt tinti arī drukas darbu veikšanas laikā, turklāt nav jauztraucās par to, ka kāda no tintes krāsām beigsies, jo tintes daudzums tvertnēs ir labi redzams.

Drukas risinājumu ražotājs Brother piedāvā divus šādas sistēmas modeļus – InkBenefit Plus daudzfunkciju tintes printerus DCP-T300 un DCP-T500W, kuru galvenie ieguvumi ir ātrā un ērtā tintes uzpilde un zemās drukas izmaksas, jo komplektā esošās tintes pudelītes nodrošina aptuveni 6000 melnbaltu un 5000 krāsainu izdruku, tādējādi ievērojami samazinot drukas darbu izmaksas, kas ir zem €0.002 par vienu izdruku*.Turklāt InkBenefit Plus sērijas DCP-T500W modelim ir bezvadu tīkla savienojums un to var izmantot ar Brother bezmaksasiPrint&Scan aplikāciju – vienkāršai lietošanai ar viedtālruņiem un planšetdatoriem. Arī iestrādātais, automātiskais drukas galvas tīrīšanas mehānisms ir viens no ieguvumiem, kas nodrošina drukas galvas tīrīšanu - neļaujot drukas galvai aizkalt.

Abi modeļi ir ar ENERGY Star biroja tehnikas energoefektivitātes un Blue Angel eko marķējuma zīmēm, kas nozīmē, ka produktiem ir zems piesārņojošo vielu emisijas līmenis, kā arī zems elektroenerģijas patēriņš.

Inkbenefit Plus daudzfunkciju tintes printeri ir pieejami Brother tirdzniecības vietās par šādām cenām:

DCP-T300 -€ 189,00 (iesk. PVN)

DCP-T500W -€ 209,00 (iesk. PVN)

Pieejamas četras InkBenefit Plus tintes uzpildes pudeles: BT6000 BK melna (102.6ml), BT5000 CMY ciāna, fuksīna un dzeltena(krāsu tintes ir pa 39.7ml katra).

* Vienas izdrukas izmaksas aprēķinātas, ņemot par pamatu izejmateriālu cenu (BT6000 melnas tintes pudele) –€9.99, izdrukājot 6000 lapas.

