Google iesaistās modes biznesā

Google ir sācis sadarboties ar H&M grupas digitālo modes namu Ivyrevel, lai pozitīvi ietekmētu to, kā cilvēki ģērbjas.

Citiem vārdiem - abas kompānijas sadarbojas tādas mobilās aplikācijas izstrādē, kura pastāvīgi sekos līdzi, kur cilvēki uzturas, kādi ir valdošie laika apstākļi un kāda ir vide - formāla vai nepiespiesta. Balstoties uz visu šādi iegūto informāciju, Ivyrevel plāno katram lietotājam sagatavot individualizētu apģērba piedāvājumu, raksta Theverge.com.

Kā aplikācijas izveidotais apģērba stila piedāvājums izskatīsies? Pavisam vienkārši. Ņemot talkā datus no faktiski visiem viedtālruņa sensoriem, aplikācija spēs paredzēt, ka lietotājai varētu būt vispiemērotākais. Piemēram, ja viņa būs no Zviedrijas, kur ir salīdzinoši vēsi, svinīgam pasākumam aplikācija piedāvās melnu samta kleitiņu. Bet, tā kā no lietotājas paradumiem varēs noprast, ka viņai patīk dejot, kleitiņā tiks iestrādāti dimanta akcent.

Reklāma

Aplikācija pagaidām atrodas sākotnējā slēgtās testēšanas stadijā, bet tās beta versija iznāks šā gada otrajā pusē. Ivyrevel plāno, ka individualizētos tērpus varēs iegādāties jau par 99 ASV dolāriem, tiesa, šis skaitlis var mainīties.

Saistītie raksti