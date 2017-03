Pati par sevi šī ziņa varbūt arī nebūtu ievērības cienīga un attēls varētu būt kārtējais apmāns, tomēr Blass ir bijis viens no pirmajiem, kas noplūdina dažādu gadžetu attēlus, pirms notikusi to prezentācija. Galaxy S8 acīmredzot nav izņēmums, jo viedtālruņa pirmizrādei jānotiek vien pēc mēneša, norāda Techcrunch.com.

Tehniskie parametri vēl ir miglā tīti, tomēr jau no attēla vien redzams, ka iepriekš izskanējušās baumas ir apstiprinājušās un Galaxy S8 ir milzīgs ekrāns ar apliektām malām kā pašreizējam flagmanim S7 Edge un uz priekšējā paneļa nav fizikālas pogas.

Sānos gan tās ir saglabātas, bet, vai Samsung būs rīkojušies līdzīgi kā Apple un atteikušies no klasiskās 3,5 mm austiņu ligzdas, no šā attēla nav noprotams. Nav arī zināms, vai atbilstoši iepriekšējām prognozēm Galaxy S8 ir OLED ekrāns, kādu provizoriski saņems gada otrajā pusē gaidāmais iPhone 8 (iPhone X).

Twitter

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R— Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017