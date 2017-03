Cilvēkiem, kuri publicē bildes no treniņu zāles, ir psiholoģiskas problēmas

Domājams, katram paziņu un draugu lokā ir kāds, kurš regulāri sociālajos tīklos ar bildēm vai ierakstiem atskaitās, cik daudz noskrējis, pacēlis svarus vai sadedzinājis kalorijas. Britu zinātnieki šādiem cilvēkiem tagad piedēvē psiholoģiskas rakstura traucējumus, nevis cildina par veselīga dzīvesveida ievērošanu.

Branela universitātes (Londona) pētnieki noskaidrojuši, ka tie cilvēki, kuri rūpīgi publiskajā vidē dokumentē savas fiziskās nodarbības, ir izteikti narcisi, raksta www.independent.co.uk.

Pētnieki norāda, ka ar šādiem ierakstiem Facebook lietotāji lielās par to, cik daudz laika, pūļu un līdzekļu iegulda savā izskatā. Secināts, ka šādi ieraksti saņem vairāk like.

«Narcisi biežāk nekā citi Facebook lietotāji atjaunināja informāciju par sasniegumiem. To veicināja viņiem nepieciešamie uzmanības apliecinājumi un apstiprinājumi no Facebook kopienas,» teikts pētījumā. Jāteic gan, ka lielais like skaits pie šādiem ierakstiem nebūt nenozīmē, ka visiem Facebook lietotājiem lielīšanās ar fiziskajām aktivitātēm patīk.

«Rezultāti parāda: lielīšanās atmaksājas, jo narcisi pie saviem ierakstiem saņem daudz like un komentārus par sasniegumiem. Tiesa gan, tā drīzāk varētu būt pieklājīga atbalsta izrādīšana, nevis patiess prieks un atbalsts egoistiskajām izpausmēm,» saka universitātes pētniece Tara Māršala.

Un tas nozīmē: ja vien treniņu procesā netiek iekļauts kas nebijis un ekstraordinārs, no ikdienišķajiem ierakstiem par noskrietajiem 5 kilometriem vajadzētu atturēties - draugi un paziņas par to būs pateicīgi.

