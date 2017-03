Nosauktas ceļotāju iecienītākās lietotnes

Visnoderīgākās un biežāk izmantotās mobilās lietotnes ceļošanai ir Google Maps, Google Trips un TripAdvisor, kā arī Skyscanner, Booking un Airbnb, liecina konkursa viediem ceļotājiem «Ceļojuma experts», ko organizēja informācijas tehnoloģiju uzņēmums SQUALIO sadarbībā ar tūrisma kompāniju LATVIA TOURS, rezultāti.

Konkursā tika saņemti kopumā 30 pieteikumi, kuros dalībnieki aprakstīja viņu ieskatā visnoderīgākās mobilās lietotnes ceļotājiem, pēc izvēles to pamatojot ar savu ceļošanas pieredzi, TVNET informēja konkursa «Ceļojuma experts» pārstāve Marta Kive. Minētās lietotnes tika ietvertas teju visos saņemtajos darbos, kas apliecina, ka tie ir nozares mobilo lietotņu flagmaņi, taču konkurss atklāja arī ievērojamu pulku ar ne tik pazīstamām, taču ceļošanai noderīgām un interesantām lietotnēm. Dažas no tādām ir, piemēram, Hudway, kas atvieglo ceļošanu ar auto, īpaši, ja ceļš jāmēro naktīs, XE Currency - ērta valūtas konvertēšanas lietotne un Field Trip - virtuālais gids, kas, pietuvojoties kādam tūrisma objektam, piedāvā info-kartiņu par to - vēstures faktus vai citu plašāku informāciju. Savukārt, piemēram, dodoties uz Itāliju, ērta izmantošanai ir Infocamp.it, kas palīdzēs atrast labāko kempinga vietu. Bet, ja galvassāpes sagādā izdevumu apkopošana, palīdzēt spēs lietotne Money Lover, kas izdevumus reģistrēs ceļotāja vietā.

«Konkursa rezultāti apliecina, ka ceļošanai noderīgas tehnoloģijas kļūst arvien pieejamākas, inovāciju un lietotņu skaits pieaug un ka vērtīgi ieteikumi par šo rīku izvēli krietni atvieglo citu ceļotāju ikdienu. Patiess prieks, ka, pateicoties tehnoloģiju attīstībai tūrisma jomā, cilvēki rod iespējas ceļot un paplašināt savu redzesloku, tam netērējot lielas summas, - tas ir brīnišķīgi. Paldies konkursa dalībniekiem, ka dalījās ar citiem ceļotājiem noderīgiem ieteikumiem,» saka SQUALIO biznesa attīstības speciāliste Anda Šrēdere.

Starp laureātiem konkursa žūrija ierindojusi Kristinu Šumelovu, kura dalījās ar savu pieredzi, ceļojot uz Sicīliju, Sarmu Reiteri, kura dalījās iespaidos par Stokholmas izstādes apmeklējumu, un Pāvelu Birmani, kurš aprakstīja, kā apceļoja Vāciju ar auto. «Es zinu, cik sarežģīti ir saplānot ceļojumu, it īpaši, kad esi ierobežots finansēs un laikā. Cik fantastiski, ka mēs dzīvojām laikmetā, kad ir tik daudz mobilo lietotņu, kas atvieglo dzīvi. Būtu jauki apvienot cilvēku pieredzi vienā lietotnē,» atzīst 1. vietas ieguvēja K. Šumelova.

Laureāti balvās saņems augstas kvalitātes personalizētos ceļojumu koferus no pašmāju zīmola RAIBUM, kā arī iespēju turpināt sadarbību ar SQUALIO, arī turpmāk veidojot jaunāko rīku aprakstus, lai cilvēkiem palīdzētu orientēties pašreizējā dažādo mobilo lietotņu pārbagātībā.

