Izgudrojumi, līdz kuriem aizdomāties varēja tikai japāņi

Foto: TVNET kolāža

Japāna ir labi zināma ar tās augsto tehnoloģiju attīstības līmeni, ekstravagantajiem TV šoviem, sabiedrības attieksmi pret darbu. Nav pārsteigums, ka japāņi arī allaž meklē iespējas savu saspringto ikdienu padarīt komfortablāku, tādēļ tieši no uzlecošās saules zemes nāk tūkstošiem dažādu izgudrojumu. Dažiem no tiem pasaulē sokas itin labi, piemēram, pašbilžu jeb selfiju uzņemšanas kātam. Par citu izgudrojumu panākumiem gan māc šaubas. Lai vai kā, lūk, piecas interesantas idejas no Japānas.