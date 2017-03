CERT.LV aicina uz bezmaksas datora pārbaudi

29.martā aicinām iespējams veikt portatīvā datora bezmaksas pārbaudi pie datorologa, TVNET pavēstīja «CERT.LV» sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Svetlana Amberga.

Datorologs ir IT drošības speciālists, kurš var diagnosticēt un, ja iespējams, novērst vīrusus un citas e-slimības datorā un sniegt konsultācijas kā pasargāt datoru nākotnē. Visi datorologa padomi ir bez maksas.

Datorologs pieņems trešdien, 29.martā, no pl. 10.00 līdz 16.00, Raiņa bulvārī 29, Rīgā (netālu no Stacijas laukuma).

Pakalpojums pieejams jebkuram datorlietotājam, kurš vēlas pārliecināties, ka viņa dators nav inficēts, kā arī tiem, kas vēlas izārstēt datoru no iegūtiem datorvīrusiem. Datorologs konsultēs arī par iespējām pasargāt savus datus, privātās dzīves un naudas drošību e-vidē. Būs iespēja pārbaudīt arī mobilos telefonus un planšetes (Android un Apple ierīces).

Pirms datorologa apmeklējuma aicinām apmeklēt portālu www.esidross.lv, lai noskaidrotu, vai datora IP adrese nav inficēto adrešu sarakstā. Ja datora IP adrese ir inficēta, tad ekrānā parādīsies sarkans brīdinājums. Taču pilnu diagnozi un ārstēšanu iespējams veikt arī klātienē, pie datorologa.

Šogad «Datorologa akcijā» iesaistīsies drošības eksperti no CERT.LV, kā arī eksperti no SIA «Latnet Serviss», SIA «Stream Networks» un SIA «Lattelecom«. SIA «Latnet Serviss» un SIA «Lattelecom» ir to interneta pakalpojumu sniedzēju vidū, kas īpaši rūpējas par savu klientu drošību un drošas interneta vides veidošanu, ko apliecina iegūtā kvalitātes zīme «Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs».