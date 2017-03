LMT no rītdienas sāks piedāvāt jaunus tarifu plānus mobilajam internetam telefonā

Mobilo sakaru operators «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) no rītdienas, 1.aprīļa sāks piedāvāt jaunus tarifu plānus mobilajam internetam telefonā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Mobilajam internetam telefonā turpmāk būs trīs tarifu plāni - «1 GB», «3 GB» un «Neatkarība».

Plāns «1 GB» piedāvā vienu gigabaitu (GB) mēnesī lielu mobilo datu apjomu un maksās 3,99 eiro, «3 GB» paredz trīs GB mobilo datu un izmaksās 7,99 eiro mēnesī, bet «Neatkarība» domāta neierobežotam mobilo datu patēriņam un mēnesī izmaksās 11,99 eiro.

«1 GB» plānā būs iekļauti 0,84 GB datu, kurus bez papildus maksas varēs lietot visās Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstī, «3 GB» plānā tam būs veltīti 1,67 GB, bet «Neatkarībā» - 2,51 GB.

Uzņēmumā norādīja, ka pieejamais datu apjoms citās EEZ valstīs ir noteikts saskaņā ar Eiropas Savienības Viesabonēšanas regulu un periodiski mainīsies atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumiem.

Klienti no rītdienas var pieslēgt kādu no jaunajiem tarifu plāniem, bet no 1.maija tie stāsies spēkā visiem LMT klientiem.

LMT dibināts 1992.gadā kā pirmais mobilo sakaru operators valstī. 49% uzņēmuma daļu pieder «TeliaSonera», 23% - «Lattelecom», 23% - valstij piederošajam «Latvijas Valsts radio un televīzijas centram» un 5% - Latvijas valstij. LMT grupas apgrozījums pagājušajā gadā bija 190 miljoni eiro, kas ir par 6% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt grupas tīrā peļņa bija 22,3 miljoni eiro.