Eksperti meklē hakerus, kas apzaga Bangladešas centrālo banku

Ilustratīvs attēls. Foto: REUTERS/Scanpix

Konferencē Security Analyst Summit Kaspersky Lab pastāstīja par kibergrupējuma Lazarus darbības izmeklēšanas rezultātiem. Tā ir pazīstama hakeru banda, kas, domājams, ir atbildīga par 81 miljona USD zādzību no Bangladešas bankas 2016. gadā — šis incidents ir kļuvis par līdz šim vienu no lielākajām un sekmīgākajām kiberlaupīšanām. Vairāk nekā gadu ilgā izmeklēšana ļāva ekspertiem ne vien sīki izpētīt grupējuma paņēmienus un rīkus, bet arī novērst vismaz divas jaunas lielu summu izlaupīšanas no finanšu iestādēm.