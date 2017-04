Galaxy S8+ un iPhone 7 Plus izturības tests ar interesantiem rezultātiem

Pirmā lieta, ko cilvēks dara, kad iegādājas jaunu viedtālruni par gandrīz tūkstoš eiro, nav tā izpakošana un apbrīnošana vairāku stundu garumā, bet gan tūlītēja mēģināšana to iznīcināt. Par to, ka tā ir, pārliecināsies, pavērojot YouTube konta EverythingApplePro uzturētāju veikto Samsung Galaxy S8 un Apple iPhone 7 Plus mehāniskās izturības salīdzinošo testu.

Testa veicējs pret abām viedierīcēm ir īpaši nežēlīgs, apzināti darot to, no kā baidās ikviens viedtālruņa lietotājs - no ierīces nokrišanas no augstuma uz cietas virsmas, piemēram, betona grīdas vai asfalta. Tad ir liela varbūtība, ka saplaisās telefona ekrāns vai arī tā aizmugurējais panelis, ja izgatavots no stikla.

Galaxy S8 gadījumā tā arī ir - atšķirībā no iPhone 7 plus, kam ir metālisks korpuss, korejiešu izstrādājumam no metāla ir tikai apmale un tas arī galvenais iemesls, kādēļ Galaxy S8+ vistrauslākā daļa ir aizmugurējais panelis. Tas testā saplaisā jau pēc nokrišanas no apmēram 1 metra augstuma.

Telefona ekrāna stikls turpretī ir krietni vien izturīgāks un nesaplaisā pat pēc telefona nokrišanas no pieauguša cilvēka galvas augstuma. Taisnības labad jāpiebilst, ka vienlīdz izturīgs ir arī iPhone 7 Plus.

Testā arī telefona nomešanu uz ekrāna no 10 pēdu jeb 3 metru augstuma kārtis tiek samaisītas vēlreiz un, ja iepriekš Galaxy S8+ turējās visai braši, kamēr iPhone 7 Plus korpuss jau ir ieliecies, tad šajā testā pārāks izrādās Kupertino kompānijas produkts, kamēr korejiešu kompānijas flagmanim ekrāna stikls beidzot ir padevies.

Visu testu ar telefonu nomešanu no dažādiem augstumiem dažādos stāvokļos, skaties zemāk pievienotajā video.

