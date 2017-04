Īsi un skaidri par to, kas ir Smart TV

Viedtelefons, viedpulkstenis un tagad arī viedtelevizors. Par to, kas ir šie viedie televizori jeb Smart TV un vai tie tiešām ir tik gudri, kā tiek slavēti, lasi zemāk.

Ko īsti nozīmē Smart TV?

Katrai lietai ir sava evolūcija, un Smart TV ir viena no neatņemamām sastāvdaļām televizoru attīstībā. Tas ir tikai laika jautājums, kad visi lietotāji, kuri iegādājas televizorus, lietos Smart TV, ja vien šobrīd to jau nedara. Nav arī brīnums - šie televizori ne tikai padara televizora skatīšanos ērtāku, daudzfunkcionālāku un plašāku video satura izvēles ziņā, bet kļūst arvien organiskāk integrējami jebkuras telpas interjerā. Jā, Smart TV televizori tiešām ir «gudri», bet labākais veids, kā par to pārliecināties, - izmēģināt katram pašam.

Kādēļ Smart TV ir nepieciešams manā mājā?

Tieši tāpat kā viedtālruņi, arī viedtelevizori piedāvā dažādus ar interneta atbalstu izmantojamus servisus, ko parastie televizori piedāvāt nevar. Vienkāršiem vārdiem - Smart TV apvieno visas mājas izklaides funkcijas vienuviet: internetu, mūzikas klausīšanos, filmas, spēles utt. Šie televizori piedāvā aplikācijas, mediju straumēšanu, sērfošanu internetā, spēles un vēl citas satura iespējas, ko ikdienā izmanto ikviens, tikai daudz ērtākā un plašākā klāstā.

Ērti un ātri - vienkārša savienojamība ar citām ierīcēm

Agrāk, atbraucot no ceļojuma, kad vēlējāties bildes parādīt saviem draugiem, jums tās bija jāielādē datorā vai jāsagatavo drukātā veidā. Taču ar Smart TV varat viegli un ātri savienot telefonu ar televizoru, parādot fotogrāfijas uz lielā ekrāna. Kā arī ir iespējams savienot datoru ar televizoru bezvadu savienojumā, lai vairāki cilvēki ērti skatītos dažādu saturu vienlaicīgi. Un tās ir tikai dažas no daudzām savienojamības iespējām bez vadiem un lieka laika patērēšanas. Tomēr, lai nodrošinātu šādu funkcionalitāti, televizora iegādes laikā jāpievērš uzmanība TV Wi-Fi savienojuma iespējām, kas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem Smart TV lietošanai. Vēlams, lai televizors atbalstītu arī WiDi un Miracast savienojumus, kas ļaus ērti atrādīt datora vai telefona ekrānu uz televizora.

Labākās Smart TV platformas

Šobrīd eksistē vairākas Smart TV platformas, jo katrs ražotājs uzsver savas priekšrocības. Svarīgi, lai televizora saskarnes izmantošana būtu ērta un pārdomāta, galvenās funkcijas viegli atrodamas un parocīgi izvietotas uz ekrāna. Piemēram, LG ir izvēlējies attīstīt WebOS Smart TV platformu, kas nodrošina plašāku saturu un intuitīvu televizora funkciju kontroli.

Labas platformas raksturiezīme ir tā, ka tā nekad nestāsies ceļā tam, ko lietotājs vēlas darīt. Piemēram, ja, skatoties filmu, vēlaties veikt ierakstu vai sameklēt informāciju par kādu aktieri, mūsdienu Smart TV platformas ļaus veikt šīs darbības, nepārtraucot filmas skatīšanos.

Ērta mobilā aplikācija

Laba Smart TV pazīme ir ērta mobilā aplikācija, kas spēj ne tikai pārvaldīt Smart TV saskarni un attēlot mobilā telefona saturu, bet arī otrādi. TV satura vērošana telefonā ir ērta, piemēram, tādos gadījumos, kad nepieciešama nepārtraukta skatīšanās, piemēram, - rit sporta spēles pēdējās minūtes, bet pie durvīm zvana ciemiņi, jāiet ielaist. Svarīgi, lai platforma piedāvā gan Android, gan iOS mobilo telefonu aplikācijas.

Plašs TV aplikāciju klāsts

Cik jūsu viedtālrunī ir aplikāciju? Tāpat kā modernā tālrunī, svarīgi, lai arī SmartTV piedāvātu izmantot populārākās aplikācijas, piemēram, Megogo, YouTube, Netflix, Spotify, Deezer un citas. Izmantojot trešo pušu piedāvāto saturu, varēsiet ērti skatīties filmu, ziņas vai mūziku vispiemērotākajā laikā.

Ērta televizora pults

Un, protams, viena no svarīgākajām televizora skatīšanās sastāvdaļām ir ērta un intuitīva televīzijas pults, kas klausa katrai lietotāja kustībai. Mūsdienīgas pultis tiek ražotas no kvalitatīvākiem materiāliem un papildinātas ar vairākām papildu pogām, kas ar vienu kustību ļauj parādīt TV raidījuma papildinformāciju vai ierakstīšanu, kā arī dažādas citas funkcijas, kas padara skatīšanos ērtāku un informatīvāku. Šobrīd viena no ergonomiskākajām TV pultīm ir Magic Remote, kas ļauj lietot televizora saskarni tāpat kā datora peli.

