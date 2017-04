Pirmie iespaidi: Samsung A5 tandēmā ar viedpulksteni Gear S3

Šī bija mana pirmā pieredze lietojot ikdienā viedpulksteni, ja neskaita dažas lētās viedaproces par dažiem desmitiem eiro, kas mācēja parādīt noietos soļus, laiku un paziņojumus par neatbildētiem zvaniem un SMS, bet tā kā es nebiju īsti sagaidījis vēlamo rezultātu no šīm viedaprocēm, tad viņas ātri vien pazuda galda atvilktņu tālākajos stūros un līdz pat šai dienai turpina krāt putekļus, bet «Gear S3» mani patīkami pārsteidza ar savu dizainu, lietošanas ērtumu, uzbūvi un tā sniegtajām iespējām.

Dizains un uzbūve

«Gear S3» ir pieejams 2 dažādās versijās – «Classic» un «Frontier». «Classic» modelis vislabāk piestāvēs kādam biznesa cilvēkam, jo tā dizains ir ieturēts vislabākajās klasiskā rokas pulksteņu tradīcijās – ādas siksniņa, klasiskā dizaina vadības pogas un askētisks pulksteņa rāmja krāsojums, bet «Frontier» versija ir vairāk domāta aktīviem cilvēkiem, jo viedpulksteņa dizains ir ieturēts sportiskās noskaņās – ar silikona siksniņu un sportiskāku dizainu.

Reklāma

Uz testu es saņēmu tieši «Frontier» modeli, kas arī ļoti labi piestāvēja manam ikdienas ritmam un ģērbšanās stilam, jo šo pulksteni varēju lietot gan pie uzvalka, gan pie sporta tērpa un uz rokas viņš izskatījās ļoti labi abos gadījumos. Vienīgi, šim modelim līdzi nākošo silikona siksniņu ik pa laikam prasījās notīrīt no putekļiem, kurus tā pievelk kā spēcīgs magnēts.

Abi pulksteņi izmēros ir vienādi, bet diezgan lieli, to korpusu izmērs ir 46 mm, kas ne visiem varētu būt piemērots un šeit varētu tikt apbēdināti mazāka auguma cilvēkiem, kuriem šis pulkstenis varētu būt vienkārši par lielu.

Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Abiem modeļiem ir standarta 22 mm siksniņas, kas nozīmē to, ka Jūs varēsiet lietot šo viedpulksteni kopā ar citu ražotāju pulksteņu siksniņām.

«Gear S3» kontrolēšanai tiek izmantotas 2 pogas un grozāms gredzens ap viedpulksteņa ekrānu, kas spēj gandrīz pilnībā aizstāt pieskaršanos ekrānam, bet ne pilnībā.

«Gear S3» ir saņēmis «IP68» mitruma un putekļu noturības sertifikātu, kas nozīmē, ka Jums nav jābaidās lietot šo pulksteni lietus laikā vai arī ceļojumā pa kādu no Āfrikas tuksnešiem.

Viedpulksteņa apakša ir paslēpts optiskais pulsa sensors, kuru vismaz vienu reizi dienā Jums gribēsies notīrīt, jo tā aizsargstikls ļoti labi pievelk netīrumus un vakarā jau sāka izraisīt tādu kā diskomfortu.

Ekrāns

«Samsung» savu «Gear S3» viedpulksteni ir aprīkojis ar «Super AMOLED» 1.3 collu ekrānu, kura izšķirtspēja ir 360 x 360 pikseļi, kas šādam viedpulkstenim liekas pilnīgi ideāli. To aizsargā «Corning» «Gorilla Glass SR+» aizsargstikls. Ekrāns ir spilgts, tādēļ Jums nebūs grūtību saskatīt informāciju arī spožas saules laikā.

Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Vienīgais mīnuss, kuru gribētos man pieminēt, ir automātiskā spilgtuma kontrole tumšā laikā, jo kad aktivizēju ekrānu, tas vienmēr ieslēdzās ar maksimālo spilgtumu un tikai pēc pussekundes spilgtumu noregulēja uz zemāko.

Akumulators

Runājot par akumulatoru, tad es biju visnotaļ skeptisks attiecībā pret tehniskajā specifikācijā norādīto, ka «Gear S3» ar vienu uzlādi spēs strādāt līdz 4 diennaktīm, bet vai ziniet – šis viedpulkstenis manā gadījumā strādāja tieši 4 diennaktis ar vienu uzlādi, bet tikai ar vienu nosacījumu, ka esmu ieslēdzis tikai Bluetooth savienojumu, bet GPS un Wi-Fi savienojumi ir izslēgti, jo tādā gadījumā, piemēram, ar ieslēgtu GPS pulkstenis var izlādēties apmēram pus dienas laikā.

Lai vēl pēc iespējas vairāk taupītu akumulatoru, biju deaktivizējis iespēju, ka ekrāns ir visu laiku ieslēgts, jo tas man vienkārši nebija nepieciešams. Tā vietā izmantoju žiroskopa sniegto iespēju, ka brīdī, kad pulksteni vēršu pret sevi, tas automātiski aktivizē ekrānu.

«Gear S3» uzlāde notiek ar bezvadu uzlādes palīdzību, kas spēja viedpulksteni uzlādēt apmēram pusotrā stundā. Pati lādēšana ir visai vienkārša, noņemam pulksteni no rokas un novietojam to uz dokstacijas un pulkstenis sāks uzlādi.

Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Lietošanas ērtums

«Gear S3» uz testu saņēmu laikā, kad uz ielas bez cimdiem nebija īsti patīkami uzturēties un bieži vien man lieki noderēja iespēja pulksteni kontrolēt izmantojot 2 pogas un grozāmo gredzeno ap viedpulksteņa ekrānu. Ja gribēju pacelt vai noraidīt zvanu, man atlika tikai pagriezt gredzenu vai nu uz vienu vai otru pusi. Ja gribēju uzzināt noieto soļu skaitu, tad man atlika atkal pagriezt tikai viedpulksteņa gredzenu. Vienīgi tad, kad gribēju «Spotify» mūzikas straumēšanas aplikācijā pārslēgt dziesmu vai arī to apstādināt, tad gan man nācās aktivizēt iespēju, ka ekrāns reģistrēs pieskārienu arī tad, ja man rokās būs cimdi.

Lai gūtu pēc iespējas labāku pieredzi «Gear S3», tad viedpulksteni es saņēmu kopā ar jaunāko «Samsung» viedtālruni «A5» 2017. gada modeli. Zvanu laikā uz «Gear S3» ekrāna redzēju ne tikai zvanītāja vārdu, bet arī bildi; pārslēdzot dziesmu «Spotify» uz «Gear S3» bija redzams arī dziesmas albuma noformējums. It kā sīkumi, bet rada tādu kā pilnības sajūtu. Gluži pretēja situācija bija savienojot pulksteni ar «iPhone 6», tur gan pie paziņojuma vai dziesmas redzēju tikai tekstuālo informāciju. Vēl es arī nevarēju sinhronizēt noieto soļu daudzumu ar Apple «Health» aplikāciju. Tāpēc vēl kādu laiku būs jāpagaida, kad «Gear S3» spēs pilnībā sadarboties ar «Apple» viedtālruņiem

Patīkama lieta, kas mani kā cilvēku ar dziļu miegu pārsteidza, bija modinātājs, jo tiklīdz «Gear S3» sāka skanēt un vibrēt modinātāja paziņojums, tad tas uzreiz spēja mani piecelt, jo to līdz šim nav varējis izdarīt neviens modinātājs.

Ja slinkums Jūs ir galīgi pārņēmis un pārpildītā autobusā Jums negribās vilkt ārā savu viedtālruni, tad Jūs uz «Facebook», «Whatsapp» vai SMS varat atbildēt, izmantojot «Gear S3» esošās ātrās atbildes vai arī atcerēties laikus, kad izmantojām podziņtelefonus un atbildi rakstīt pašam, izmantojot mazo ciparnīcu uz «Gear S3» ekrāna. Pāris reizes pat to izmantoju un nemaz nebija tik slikti, vismaz nostalģiska sajūta ir garantēta.

Vēl viena patīkama lieta bija, ka «Gear S3» nemitīgi sekoja līdzi manām ikdienas gaitām un vienmēr man atgādināja par to, ka esmu pārāk ilgi aizsēdējies pie datora vai arī vienkārši esmu pārāk ilgi nekustīgs un ka man derētu izmest kādu loku – izkustināt kājas. Tas arī uzskaitīja stundas, kuras esmu pavadījis guļot un cik no tām stundām esmu gulējis mierīgi un cik no tām esmu nedaudz vairāk vārtījies pa gultu.

Runājot par ierīces darbību kopumā, tad pulkstenis nevienu reizi neizrādīja kādas dumpošanās pazīmes. Tas uz komandām reaģēja ātri un bez aiztures, kā arī paziņojumus saņēma gandrīz vienlaicīgi ar telefonu.

Kopsavilkums

Ja man kāds jautātu vai es pirktu «Gear S3» par 350 eiro (tik šobrīd maksā pulkstenis «Samsung» oficiālajā interneta veikalā), tad mana atbilde būtu – jā, bet ar nosacījumu, ka man jau ir «Samsung» viedtālrunis, jo ar citu ražotāju viedtālruņiem gaidītais efekts nebūs ne tuvu tik labs.

Viedpulkstenis ir ļoti kvalitatīvi nostrādāts, nekas neļurkājas, pats viedpulkstenis strādā ar Šveices pulksteņa precizitāti, ja vien neskaita barometra darbību, jo to nācās regulāri kalibrēt, lai tiktu attainota pareiza informācija. Divu nedēļu laikā vairāk pievērsos tam, kas notiek ar manu pulsu un vispār cik daudz kustos. Un kas ir pats galvenais, tad tas notika pavisam neapzinātu, jo vienkārši visu informāciju manā vietā apkopoja «Gear S3» un vizuāli paradīja «S Health» aplikācijā.

Patīkami pārsteidza baterijas laiks, kas mani pilnībā apmierināja un arī «Gear S3» lādēšana ir ļoti ērta, pateicoties bezvadu lādēšanai.

Saistītie raksti