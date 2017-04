Kariņš: Viesabonēšanas atcelšana ES ir nevis iemesls, bet iegansts tarifu celšanai

Ņemot vērā pašlaik panākto, īpaši ar kraso vairumtirdzniecības cenu ierobežošanu, ko mobilo sakaru operatori drīkst prasīt viens otram par ārzemēs reģistrēta lietotāja apkalpošanu, nav nekāds ārējs iemesls, kāpēc Latvijas mobilo sakaru operatoriem būtu jāceļ tarifi, un izskatās, ka Eiropas Savienības (ES) likumu izmaiņas tiek izmantotas par ieganstu tarifu celšanai, aģentūrai LETA sacīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš (V).

«Latvijā pastāv konkurence - ja klientam nepatīk operatora cenu politikas maiņa, viņš var iet pie cita. Ja ir aizdomas, ka notiek karteļveida darbība, ka visi operatori sadarbojas, lai mainītu cenas patērētājam par sliktu, tas ir regulatora jautājums, tomēr no Eiropas likumu viedokļa raugoties tas, kas tagad ir panākts, īpaši ar vairumtirdzniecības cenu krasu ierobežošanu, ko operatori drīkst viens otram prasīt sniedzot ārzemēs reģistrētam lietotājam pakalpojumus, nav nekāds ārējs iemesls, kāpēc tarifi būtu jāceļ,» sacīja Kariņš.

Kariņš arī norādīja, ka no tā, ko zina par dažiem tarifiem, tad tie nāk ar paplašinātām iespējām, un sanāk koks ar diviem galiem. «Kaut kas kļūst dārgāks, bet vienlaikus tiek piedāvātas plašākas iespējas. Jautājums ir, kādas ir izvēles iespējas, ja negribi visus tos plašos pakalpojums. Bet Eiropas likumu izmaiņas, viesabonēšanas atcelšana nebūtu iemesls, kāpēc šis viss notiek, tas labākajā gadījumā ir iegansts, bet, ja visi operatori dara ko līdzīgu, tas jau ir jautājums regulatoram,» piebilda Kariņš.

Reklāma

LETA jau vēstīja, ka no pērnā gada 1.decembra visiem mobilo sakaru operatora «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) neierobežotu sarunu un SMS tarifu plāna «Brīvība» klientiem tika pieslēgts paplašinātais tarifu plāns, kas par 12,90 eiro mēnesī ļauj bez papildu maksas par vienību neierobežoti zvanīt un sūtīt īsziņas gan Latvijā, gan visās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī veikt starptautiskas sarunas uz jebkuru EEZ valsti. Iepriekš «Brīvība» maksāja 9,95 eiro mēnesī.

Sākot ar 1.aprīli LMT sāka saviem klientiem piedāvāt jaunus tarifu plānus mobilajam internetam telefonā, kas visiem klientiem stāsies spēkā 1.maijā. Viens no tiem - «Neatkarība», kas iepriekš ļāva lietot neierobežotu datu apjomu Latvijā un izmaksāja 9,99 eiro mēnesī, turpmāk ļaus bez papildus maksas lietot 2,51 gigabaitu (GB) datu arī Eiropā, bet tā cena pieauga līdz 11,99 eiro mēnesī.

Otrdien ar izmaiņām savu tarifu piedāvājumā un cenās nāca klajā «Bite Latvija» («Bite»). Tarifs «Bite 500 MB» mēneša maksa auga no 6,50 eiro mēnesī uz 8,50 eiro mēnesī. Tarifu «Bite 2 GB», «Bite 5 GB» un «Bite 10 GB» cenas mainījās attiecīgi no 9,50, 12,50 un 16,50 eiro mēnesī uz 11,50, 14,50 un 18,50 eiro mēnesī, bet tarifu plāna «Bite Neierobežots» cena auga no 19,50 eiro uz 22,50 eiro mēnesī. Visi tarifi paredz vairāk datu tērēšanai Eiropā bez piemaksas un citas papildiespējas.

Visi klienti uz jaunajiem tarifu plāniem tiks pārcelti 1.jūnijā.

Uzņēmumā arī norādīja, ka bez iepriekšminētajiem uzņēmums piedāvā vēl divus tarifu plānus - «Starts» un «Vietējais 100 MB». Tarifu plāns «Starts» par diviem eiro mēnesī piedāvā veikt 30 minūtes zvanu un nosūtīt 30 SMS Latvijā un Eiropā, ka arī izmantot mobilos datus par 0,10 eiro MB, kā arī bez maksas saņemt ekrāna apdrošināšanu uz mēnesi.

Tikmēr šodien arī «Tele2» ziņoja par izmaiņām savos tarifos. Ja līdz šim uzņēmums piedāvāja tarifu plānu «Zelts 100 MB» par 5,99 eiro mēnesī, «Zelts 1,5 GB» par 8,99 eiro mēnesī, «Zelts 6 GB» par 12,99 eiro mēnesī un «Zelts Bezlimits» par 17,99 eiro mēnesī, tad no 1.jūnija spēkā stāsies tarifi «Zelts 500 MB» par 8,49 eiro mēnesī, «Zelts 2 GB» par 11,99 eiro mēnesī, «Zelts 6 GB» par 16,99 eiro mēnesī un «Zelts Bezlimits» par 21,99 eiro mēnesī. Jaunie tarifi paredz vairāk datu tērēšanai Eiropā bez piemaksas un citas papildiespējas.

LETA jau vēstīja, ka EP deputāti 6.aprīlī nobalsoja par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu, kas ļaus patērētājiem esot ārzemēs lietot mobilo tālruni par tādu pašu cenu, kā mājās. Viesabonēšanas piemaksu atcelšana gaidāma šī gada 15.jūnijā.

Saistītie raksti