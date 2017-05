Meitenes no IT nozares iedrošina: nekad nav par vēlu pievērsties eksaktajām zinātnēm un IT

Foto: Publicitātes foto

27.aprīlī, starptautiskās «Meitenes IKT nozarē» dienas ietvaros studenti un jaunie profesionāļi pulcējās Tele2 Shared Service Center rīkotā pasākumā «Girls Make IT Happen». Pasākumā tika runāts par pastāvošajiem dzimumu stereotipiem eksakto zinātņu un informācijas tehnoloģijas (IT) jomās, kā arī ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem un iedrošinājumiem nebaidīties no eksaktajām zinātnēm un izaicinājumiem dalījās gan nozares profesionāļi, gan arī studenti.