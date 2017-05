Pētījums: Latvijas interneta vietņu pārlūkošanai no pārnēsājamajām ierīcēm martā visvairāk lietoti «Samsung» un «Apple» produkti

Ayano Tominaga poses with her Apple s new iPhone 7 after purchasing it at the Apple Store at Tokyo s Omotesando shopping district, Japan, September 16, 2016. REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY. Foto: REUTERS/Scanpix

Latvijā 44,5% no esošajām pārnēsājamām ierīcēm, ar kurām februārī aplūkotas Latvijas interneta vietnes, bija «Samsung» produkti, bet otrajā vietā ar 34,0% bija «Apple», liecina starptautiskā interneta izpētes un konsultāciju uzņēmuma «Gemius» pētījuma «gemiusRanking» dati. Trešo un ceturto vietu ar 4,8% dalīja LG un «Huawei», bet piektajā vietā ar 4,5% bija «Nokia». Martā 3,8% pārnēsājamo ierīču bija «Sony» produkti, 1,9% - HTC, 0,49% - «Lenovo», 0,28% - «Asus», 0,23% - ZTE, 0,15% - «Meizu», bet 0,12% bija «Prestigio» ierīces. Reklāma Pērn martā «Samsung» ierīces bija 45,0% no visām pārnēsājamajām ierīcēm, ar ko no Latvijas aplūkotas Latvijas interneta vietnes, bet «Apple» toreiz bija 27,3% ierīču. «Samsung» ierīces kļuva par populārākajām Latvijā 2013.gada sākumā, apsteidzot iepriekšējo līderi «Apple», kas savukārt kļuva par līderi 2011.gada decembrī, apsteidzot strauju lejupslīdi piedzīvojošo «Nokia». Pārnēsājama ierīce «gemiusRanking» metodoloģijā ir pārvietojama elektroniska ierīce, kas ļauj apstrādāt, saņemt un nosūtīt datus bez nepieciešamības uzturēt interneta savienojumu ar vada palīdzību. Statistikā netiek iekļauti pārnēsājamie datori. «gemiusRanking» statistika veidota atbilstoši ražotājiem attiecībā uz pārnēsājamajām ierīcēm, ko izmanto personas, kuras no Latvijas pievienojas Latvijas interneta vietnēm. Statistika ir balstīta uz lapu skatījumu skaitu attiecībā uz «gemiusTraffic» pētījumā iekļautajām interneta vietnēm. Lapas skatījums ir notikums, ko veido interneta lapas parādīšana, ar tajā pareizi izvietotu «gemiusTraffic» pētījuma kodu.