Fiziskās aktivitātes un gadžeti: kā neapjukt piedāvājumā un izvēlēties piemērotāko?

Attīstoties aktīva un veselīga dzīvesveida kustībai visā pasaulē, arī Latvijas iedzīvotāji sportiskām aktivitātēm pievēršas vairāk. Lai fiziskā slodze būtu samērīga, tehnoloģiju eksperti un fitnesa treneri iesaka lietot sporta pulksteņus un fitnesa aproces, kā arī sniedz padomus, kā izvēlēties savām fiziskajām aktivitātēm atbilstošāko elektronisko pavadoni.

Laikam kļūstot siltākam, ielās, parkos un citur strauji pieaug sportotāju, īpaši skrējēju, skaits. Kā liecina jaunāko pētījumu rezultāti*, ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas 62% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Daudziem neatņemami aksesuāri ir sporta pulksteņi un fitnesa aproces, kas atkarībā no komplektācijas ļauj sekot līdzi savām sportiskajām aktivitātēm, analizēt to rezultātus u.tml.

«Domājot par preču un pakalpojumu klāstu, vienmēr ņemam vērā klientu vēlmes un vajadzības. BITES jaunākās klientu aptaujas dati liecina, ka dažādus servisus sportam un veselībai – mobilās aplikācijas, pulsometrus u.c. – šobrīd aktīvi lieto aptuveni divi no desmit mūsu klientiem, taču iespēju tos lietot apsver teju katrs trešais,» skaidro mobilo sakaru operatora loģistikas nodaļas vadītājs Roberts Birnbaums.

Sporta pulksteņu un aproču piedāvājums tirgū ir ļoti plašs un daudzveidīgs – no pavisam vienkāršām līdz tik progresīvām, ka to multifunkcionalitāti spēj novērtēt vien nopietni sportisti. Tāpēc fitnesa treneri un BITES tehnoloģiju eksperti ir notestējuši vairākus sporta pulksteņus un aproces un apkopojuši padomus, kā izvēlēties saviem sportošanas paradumiem atbilstošāko ierīci.

Pirmkārt un galvenokārt,

izvēloties sporta pulksteni vai aproci, ir svarīgi izvērtēt savu ikdienu un saprast, kādam mērķim tā tiks izmantota

– tikai kā stilīgs aksesuārs ikdienas tēla papildināšanai, kā kājām noieto soļu, ar riteni nobraukto kilometru uzskaites palīglīdzeklis vai kas vairāk.

«Pievēršoties aktīvākam dzīvesveidam, vispirms ir jāsaprot, ko tieši vēlies mainīt savā dzīvē. Ja mērķis ir nevis sporta aktivitātes, bet ikdienas gaitu analīze, pietiek ar vienkāršākām ierīcēm, kas ietver pamata funkcijas, piemēram, soļu skaitītāju. Savukārt fiziski aktīviem cilvēkiem un tiem, kuri vēlas sākt treniņus, iesaku izvēlēties multifunkcionālākas aproces vai pulksteņus, kas ietver pulsometru, jo treniņu laikā ir svarīgi kontrolēt sirdsdarbību un organisma reakciju uz slodzi,» norāda «My Fitness» sporta klubu tīkla menedžere un trenere Alīna Silicka.

Otrkārt, jāpievērš uzmanība, vai izvēlētās ierīces monitoringa aplikācija darbosies lietotāja viedtālruņa operētājsistēmā – iOs vai Android. Proti, tiem, kuri ikdienā izmanto iPhone viedtālruni, Android telefoniem paredzētie sporta pulksteņi un aproces nederēs, jo tās nedarbosies.

Treškārt, ir jāizvērtē savas finansiālās iespējas –

jo vairāk un dažādākas funkcijas ietvertas ierīcē, jo augstāka ir tās cena.

Taču jāņem vērā, ka ierīcē investētie līdzekļi negarantē lielāku fizisko aktivitāti un labākus sasniegumus fiziskajā jomā. Tas ir tikai palīglīdzeklis ikdienas un sportisko aktivitāšu plānošanai, slodzes kontrolei u.tml., kas var veicināt motivāciju kustēties vairāk, piemēram, daloties savos sportiskajos panākumos sociālajos tīklos ar draugiem un izaicinot viņus.

Ceturtkārt, vēlams izvērtēt plānoto sportisko aktivitāšu intensitāti, jo sporta pulksteņu un aproču baterijas ilgums treniņu un pulksteņa režīmā atšķiras. Ja ierīce ikdienā tiek izmantota kā pulkstenis, retu reizi aktivizējot soļu skaitītāju vai miega kontroles funkciju, baterija bez uzlādes darbojas vairākas dienas un pat nedēļas. Savukārt, ja tā tiek lietota aktīvi, uzlāde ir nepieciešama biežāk – reizi dienā vai divās, jo atsevišķas funkcijas, bet īpaši GPS režīms, patērē vairāk resursu.

Mūsdienīgi sporta pulksteņi un aproces ietver daudz dažādu iespēju, taču vērtīgākā no tām ir iespēja apkopot un vizualizēt datus, uzskata A.Silicka: «Efektīvākais veids, kā veicināt jaunu ieradumu veidošanos un uzturēt motivāciju, ir sekot līdzi dinamikai. Sporta pulksteņi un fitnesa aproces nodrošina šo iespēju, jo dati tiek atspoguļoti ļoti pārskatāmi un par ilgu periodu, tāpēc uztvert un salīdzināt informāciju ir daudz vienkāršāk. Sekojot līdzi svarīgiem parametriem, piemēram, pulsam, mēs arī skaidrāk apzināmies realitāti – cilvēkiem ir raksturīgi pārspīlēt savu fizisko aktivitāšu līmeni, bet šīs ierīces sniedz objektīvu informāciju, tāpēc izvērtēt, kādas pārmaiņas nepieciešamas ikdienā, un novērtēt sasniegto ir vieglāk.»

Salīdzināsim trīs dažādus sporta pulksteņus un aproces – Nilox Ernest, Polar M400 un TomTom Runner 3. Tās visas ir savienojamas ar ierīcēm, kurām ir iOs un Android operētājsistēmas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Taču atšķiras funkcionalitāte, dizains un cena.

Ja ikdienā aktīvi sportot nav plānots, taču ir vēlme kontrolēt miega kvalitāti un veikt soļu uzskaiti pastaigu laikā vai nūjojot, atbilstošāka izvēle būs Nilox Ernest. Šī aproce ir ļoti kompakta un visai eleganta, jo vizuāli atgādina rokassprādzi. Tā nodrošina arī veiktās distances mērījumus, patērēto kaloriju uzskaiti un sociālo tīklu ziņojumus. Cena – līdz 100 EUR.

Ja sportiskās aktivitātes plānotas salīdzinoši regulāri, piemēram, no rītiem skriet, reizi nedēļā apmeklēt aerobikas nodarbības vai peldbaseinu, bet brīvdienās doties izbraukumos ar riteni, piemērotāks modelis būs Polar M400. Tajā papildus soļu skaitītājam, patērēto kaloriju un miega mērījumu funkcijai ietverts arī pulsometrs un sirdsdarbības sensors slodzes kontrolei, GPS režīms. Tāpat tas ļauj plānot treniņus un analizēt to rezultātus, veikt dažādus slodzes testus, aprēķināt veikto distanci un kustības ātrumu u.tml. Paredzēti arī dažāda veida brīdinājumi, ja ilgi esi mazkustīgs, u.c. Mitrumizturība – līdz 30 m. Cena – 100 līdz 200 EUR.

Savukārt, ja sportot ir plānots nopietnāk, piemēram, regulāri apmeklējot trenažieru zāli, gatavojoties maratoniem vai velo sacensībām, kur īpaši liela loma ir fiziskajai izturībai un spējai pielāgoties mainīgas slodzes apstākļiem, atbilstošāks būs TomTom Runner 3. Tas ir savienojams ar WiFi tīklu, turklāt papildus pamata funkcijām ierīcē ietverts arī GPS, multisporta un sacensību režīms, optiskais pulsa mērītājs, mūzikas atskaņošanas funkcija (iespēja saglabāt līdz 500 dziesmām) u.tml. Mitrumizturība – līdz 40 m. Cena – 200 līdz 300 EUR.

* Pētījumu veikusi Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar tirgus un sociālo pētījumu aģentūru «Latvijas fakti».

