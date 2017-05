«Apple» investēs 200 miljonus dolāru nesaskrāpējama stikla ražošanā

Members of the media film the new iPhone 7 at an Apple store in Beijing, China, September 16, 2016. REUTERS/Thomas Peter/File Photo. Foto: REUTERS/Scanpix

ASV kompānija «Apple» piektdien paziņoja, ka ieguldīs 200 miljonus ASV dolāru kādā Kentuki štata rūpnīcā, lai pasargātu kompānijas ražotos viedtālruņus no dizaina nepilnības, kuras dēļ šo viedtālruņu ekrāni varētu tikt saskrāpēti. «Apple» paziņoja, ka piešķirs šos finanšu līdzekļus firmai «Corning Inc.» izmantošanai tās rūpnīcā Kentuki štata Herodsbērgas pilsētā. «Apple» un «Corning» pirmoreiz sadarbojās pirms 10 gadiem, kad toreizējais «Apple» vadītājs Stīvs Džobss lika nomainīt šīs kompānijas pirmā viedtālruņa «iPhone» plastmasas ekrānu ar nesaskrāpējamu stiklu. Tas notika dažus mēnešus pirms šī viedtālruņa ražošanas uzsākšanas. Reklāma Kopš tās reizes «Corning» ir saražojusi 51 miljonus kvadrātmetru stikla «Gorilla Glass» kompānijas «Apple» viedtālruņiem «iPhone» un planšetdatoriem «iPad». «Viss šis darbs notika tieši šeit Herodsbērgā, un «Apple» ir jums lielu pateicību parādā,» «Apple» operāciju vadītājs Džefs Viljamss paziņoja rūpnīcas strādniekiem. Viņš sacīja, ka šī nauda ir pirmā daļa no viena miljarda dolāru, ko «Apple» plāno ieguldīt ASV bāzētās firmās no sava Progresīvās ražošanas fonda. Pasākumā rūpnīcā bija klāt arī ASV Senāta vairākuma līderis Mičs Makonels un «Corning» vadītājs Vendels Vīkss.