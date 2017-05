LG piedāvā ielūkoties ledusskapī, neatverot tā durvis

Virtuve ir tā vieta, kur cilvēki ikdienā pavada daudz laika – gan gatavojot ģimenes lokā, gan draugu kompānijās. Tādēļ svarīgi, lai sadzīviskās un sagatavošanās lietas aizņemtu pēc iespējas mazāk laika, vairāk laika atstājot gatavošanai un kopā būšanai.

Katrs no mums ir saskāries ar situāciju, kad, atverot ledusskapi, sāc prātot, ko tad īsti no ledusskapī esošajiem produktiem varētu pagatavot. Vai arī – atrodoties darbā, sāc domāt, kas īsti atrodas ledusskapī, kādiem produktiem drīzumā beidzas derīguma termiņš un kas būtu jāiegādājas šā vakara maltītei. Izrādās, mūsdienu tehnoloģijas jeb viedās tehnoloģijas ar savstarpēju savienojamības iespēju var palīdzēt atrisināt šos sadzīviskos jautājumus un lietotāja vietā sastādīt iepirkumu sarakstu, paziņot par derīguma termiņu, kas tuvojas izskaņai, kā arī piedāvāt vakariņu recepti no ledusskapī esošajiem produktiem.

Katru gadu tiek prezentēti jaunākie sasniegumi viedās mājas un virtuves tehnikas attīstībā un rezultāti ir patiešām iespaidīgi, lietotājam arvien draudzīgāki un personalizētāki.

Ledusskapis

Moderns un videi draudzīgs ledusskapis – vai šie divi jēdzieni ir savienojami? Izrādās, ir gan. Viens no jaunākajiem LG ledusskapjiem ir aprīkots ar 29 collu skārienjutīgu LCD ekrānu, kas pēc diviem piesitieniem kļūst caurspīdīgs un ļauj ielūkoties ledusskapja iekšpusē bez nepieciešamības atvērt tā durvis, tādējādi ietaupot elektroenerģiju. Forši, vai ne?

Tāpat viedie ledusskapji ļauj lietotājiem ekrānā izvietot digitālas uzlīmes un birkas, lai norādītu uzglabātos produktus, kā arī ievadītu informāciju par katra produkta derīguma termiņu, lai ledusskapis spētu atgādināt par derīguma termiņu beigšanos. Ģimenes locekļi var uzstādīt atgādinājumus viens otram un izveidot veicamo pienākumu sarakstus, kas tiek attēloti ekrānā. Lai attālināti pārbaudītu ledusskapja saturu, 2.0 megapikseļu panorāmas skata platleņķa lēcu kamera no dažādiem leņķiem iegūst iekšpuses attēlus, kas pieejami aplūkošanai viedtālrunī.

Bet ledusskapī esošā Amazon Alexa Voice inteliģentais personīgais asistents meklē receptes, atskaņo mūziku un veic pasūtījumu pārtikas precēm, nosūtot to uz lietotāja viedtālruni.

Cepeškrāsns

Mūsdienās ir izstrādātas aplikācijas, piemēram, HomeChat, kas savienojumā ar konkrētu ražotāju cepeškrāsni sniedz ieteikumus recepšu meklēšanā. Izvēloties funkciju «atgriešanās mājās», krāsns jautās: «Ko jūs vēlētos šodien pagatavot?» - atverot recepšu meklēšanas logu. Kad esat gatavs gatavot, cepeškrāsns noteiks cepšanas temperatūru un gatavošanas laiku konkrētajā traukā. Tāpat arī krāsns dos ziņu, līdz cik grādiem ir uzkarsusi, un par reāli nepieciešamo tā brīža gatavošanas laiku.

Palīgierīces

Katrā virtuvē ir dažādās mazākas ierīces, kas atvieglo gatavošanu un padara šo telpu personalizētāku un mājīgāku. Savienojamība starp viedajām ierīcēm atvieglo lietotāju ikdienu, ietaupot laiku un enerģiju, piedāvājot personalizētus risinājumus visām ar virtuvi saistītajām nepieciešamībām. Piemēram, viedie svari seko līdzi katra produkta svaram, ziņojot lietotājam par konkrētajiem daudzumiem, kas nepieciešami receptēm.

