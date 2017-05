600 programmatūras izstrādātāji no visas pasaules Rīgā diskutē par IT nozares attīstību

No 15. līdz 17. maijam Rīgā jau trešo gadu peč kārtas norisinājās Riga Dev Days – viena no lielākajām un satura ziņā plašākajām tehnoloģiju konferencēm Baltijā.

Riga Dev Days vienkopus pulcēja ap 600 dalībnieku un vairāk nekā 50 starptautiski atzītu nozares prfesionāļu no visas pasaules, TVNETinformēja Sintija Segleniece, Riga Dev Days pārstāve. Konferencē tika prezentētas jaunākās tendences, risinājumi un aktuālās tēmas tehnoloģiju un programmatūras izstrādes jomā un apskatītas tādas tēmas kā Java, Oracle tehnoloģijas, datubāzes, funkcionālā programmēšana, blokķēžu un mākoņtehnoloģijas.

Konferences atklāšanā Kino Citadele SCAPE auditorijā Rīgā dzīvojošaias multi instrumentālists Riks Feds (Rick Feds) izmantoja tradicionālās un nākotnes tehnoloģijas, lai apmeklētājiem radītu tēlainu un interaktīvu audiovizuālo pieredzi, organiski integrējot nāktones tehnoloģijas dabiskās formās un krāsās.

«Riga Dev Days sevī apvieno nozares profesionāļu iedvesmošanu, izklaidi un izglītošanu,» stāsta viens no konferences organizatoriem Dmitrijs Buzdins. «Tā ir vieta, kur satiekas dažādu jomu programmatūras izstrādātāji, lai dalītos ar labās prakses piemēriem, uzzinātu par jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem, apmainītos ar viedokli un pieredzi, kā arī satiktu patiešām veiksmīgus un zinošus runātājus no visas pasaules, kas ikdienas darbā ne vienmēr ir iespējams.»

Trīs dienu konferencē 60 sesijās dalībnieki guva starptautisku ieskatu jaunākajās nozares tendencēs, kurās dalījās nozares eksperti no 27 pasaules valstīm. Jegors Bugajenko (Yegor Bugayenko) (Ukraina) ievadīja konferenci ar prezentāciju par IT nozares aktualitātēm un attīstības prognozēm nākamo 20 gadu laikā. Savukārt, otro konferences dienu atklāja Edsons Janaga (Edson Yanaga) no Brazīlijas uzņēmuma Red Hat, kurš ieskicēja veidus, kā nodrošināt ātrāku programmatūras piegādi gala lietotājam ar mikropakalpojumu vai mākoņtehnoloģiju starpniecību.

Riga Dev Days ir ikagadējs notikums programmatūras izstrādātājiem, ko organizē trīs neatkarīgas lokālās bezpeļņas oragnizācijas – Google Developer Group Riga, Java User Group un Oracle User Group Latvia.