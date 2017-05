10 pasaules kino šedevri, kas krāsas atklāj jaunā veidolā

Foto: Publicitātes foto

Krāsas ir viens no spēcīgākajiem rīkiem kino režisoru rokās. Ar to palīdzību iespējams radīt īpašu noskaņu, attēlot aktieru raksturus un izcelt svarīgas detaļas, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka katra vizuālā nianse pie skatītāja nonāk tieši tāda, kādu to bija paredzējis režisors. Pateicoties attīstītākai kvantu punktu tehnoloģijai, Samsung QLED TV var attēlot precīzas krāsas un sasniegt 100% krāsu apjomu, tā sniedzot kino skatīšanās pieredzi, atrodoties mājās.