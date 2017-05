Zinātnieki cītīgi strādā, lai mēs makaronus varētu dizainēt paši

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pētnieki zinātnes vārdā ir pievērsušies pārtikas produktiem, kas spēj mainīt formu un tādējādi dotu iespēju ievērojami samazināt iepakojuma un piegādes izmaksas.

Pētnieki no MIT Taustāmo materiālu grupas (Tangible Media Group) ir radījuši želatīna un cietes plāksnītes, kas sausā formā aizņem ļoti maz vietas, bet, nonākot saskarē ar ūdeni, veido sarežģītas trīsdimensionālas formas.

Pētījuma līdzautore Vena Vanga (Wen Wang) stāsta, ka, veicot vienkāršus matemātiskus aprēķinus, secināts, ka, pat sapakojot makaronus ideāli, 67% no iepakojuma tilpuma veido gaiss. Šie secinājumi tiks aprakstīti Skaitļošanas mašīnu asociācijas (Association for Computing Machinery) 2017.gada zinātniskajā darbā Computer-Human Interaction Conference on Human Factors in Computing Systems.

Reklāma

«Šā iemesla dēļ mēs padomājām, ka varbūt formu mainošie makaroni varētu tikt pārvadāti plākšņu formā un tā ietaupīt vietu,» - tā Vanga.

Makaroni, kas maina formu

Viņa ar kolēģiem līdz jaunā veida pārtikas produktiem nonāca, veicot tādas baktērijas izpēti, kura maina formu, tiklīdz nonāk saskarē ar ūdeni. Kad atklājās, ka šīs pašas baktērijas tiek izmantotas japāņu tradicionālā ēdiena natto fermentācijas procesā, pētnieki nolēma 3D printēšanas procesā ēdamo celulozi drukāt uz želatīna slāņiem, kas satur šo baktēriju. Mainot želatīna slāņu struktūru, savukārt tika iegūti atšķirīgas formas galaprodukti.

«Tas principā nozīmē iespēju programmēt pārtikas produktus - jau iepriekš noteikt, kāds būs locīšanās apjoms un galaprodukta ģeometrija,» tā zinātniskā darba autore Lininga Jao.

Sadarbībā ar pavāru pētnieki pēcāk radīja dažādus kulinārijas brīnumus un pat izstrādāja tiešsaistes platformu, kurā lietotāji paši var uzmeistarot dažādu formu ēdamlietas.

«Mūsu vīzija ir tiešsaistes programmatūra, kura dod ēdiena dizainēšanas instrukcijas, bet ēdiena pagatavošanai nepieciešamās izejvielas varētu piegādāt kāds jaunuzņēmums. Ar šo rīku mēs vēlamies demokratizēt nūdeļu dizainu,» - tā Jao.