No angāra pirmo reizi izripojusi pasaulē lielākā lidmašīna

Microsoft līdzdibinātājs Pols Alens 2011.gadā paziņoja par ieceri būvēt milzu lidmašīnu, kas nodarbotos ar kravu nogādāšanu kosmosā. Kopš tā laika ir pagājuši seši gadi un Mohaves tuksnesī, Kalifornijas štatā no lidmašīnas būvētāja, uzņēmuma Scaled Composites angāra pirmo reizi izbraukusi milzīgā Stratolaunch Systems lidmašīna.

Par Scaled Composites Model 351 nodēvētais lidaparāts patiesi ir milzīgs. Garumā gan to pārspēj visi mūsdienu lielākie civilās aviācijas laineri (Airbus A380 un Boeing 747), taču platuma ziņā tam nav bijis un arī šobrīd nav līdzvērtīgas lidmašīnas. Proti, Model 351 spārnu platums ir 117 metri, un tas nozīmē, ja lidaparātu novietotu amerikāņu futbola laukumā, spārni stieptos 4,6 metrus uz abām pusēm aiz vārtu stabiem.

-->





















Aizvērt Stratolaunch Systems lidmašīna AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/ScanPix AFP/ScanPix Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News Vida Press/ZUMA Press/Splash News







Reklāma

Lidmašīnas pašmasa ir aptuveni 230 tonnas, bet celtspēja ir vēl tikpat. Lidmašīnas pieļaujamā pilnā masa sasniedz 1,3 miljonus mārciņu jeb 590 tonnas.

Lai šādu milzi paceltu debesīs, tas ir apgādāts ar sešiem Pratt & Whitney motoriem, kādus citkārt var redzēt zem Boeing 747 spārniem. Uz zemes lidaparātu tikmēr tur 28 riteņi - pa 14 zem katras fizelāžas.

Pols Alens savulaik bija pārliecināts, ka daudz efektīvāk būtu nesējraķetes kosmosā palaist no gaisa, tādējādi izvairoties no biezā atmosfēras apakšējā slāņa, kura pārvarēšanai raķetēm nepieciešams ļoti daudz degvielas. Stratolaunch Systems lidmašīna savukārt izmantos gaisu, lai iegūtu nepieciešamo cēlējspēku un paceltos apmēram 11 kilometru augstumā, no kurienes lidojumu kosmosā sāks komerciālās raķetes.

Foto: AP/Scanpix

Šobrīd Stratolaunch Systems ir tikai viens sadarbības partneris, kompānija Orbital ATK. Paredzams, ka Scaled Composites Model 351 vienlaicīgi spēs gaisā pacelt trīs Orbital ATK Pegasus XL lidaparātus ar pustonnu smagu satelītu katrā.

Līdz pirmajam lidojumam gan vēl nāksies pagaidīt, jo pēc izbraukšanas no angāra lidmašīnai veikts vien degvielas uzpildes tests.

Saistītie raksti