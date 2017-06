MMD Philips ieskicē displeju attīstības virzienus

Kāda būs displeju tirgus nākotne? Kādas iespējas un tendences nosaka šo virzienu? Stefans Sommers (Stefan Sommer), MMD mārketinga un biznesa menedžmenta direktors, ieskicē, kāda ir perspektīva.

J: Stefan, lieli ekrānu izmēri un ieliekumi ir tikai divas no aktuālajām tēmām monitoru sfērā. Kādas tendences jūs saskatāt tuvākajos gados un kādas inovācijas varam sagaidīt no Philips monitoriem tuvākajā nākotnē?

Stefans Sommers: Digitālās mediju platformas – datori, planšetes, viedtālruņi un tamlīdzīgie – konverģējas, un mobilā savienojamība kļūs tikai svarīgāka. Tādēļ displejs aizvien vairāk darbojas kā platforma satura straumēšanai no dažādām ierīcēm: viss no mobilajiem tālruņiem līdz TV tūneriem un datoriem, kas kalpos arī kā saskarne «viedo māju» vadības centriem. Tas rada pieprasījumu gan no B2B, gan no B2C tirgiem pēc lielākiem ekrāniem un labākas kvalitātes, izšķirtspējas un spilgtām krāsām.

Apskatīsim, piemēram, displeju izmērus: pāris gadus atpakaļ izmēri, kas pārsniedza 27 collas, tika uzskatīti par dārgiem. Bet tagad pieprasījums šajā un lielāku izmēru segmentā pieaug, jo lietotāji sākuši novērtēt plašuma sajūtu. Arī izšķirtspējas ziņā lietotāji tiecas pēc augstākiem rādītājiem. Tuvākajos gados 4K kļūs par standarta izšķirtspēju, un profesionāli lietotāji pāries uz pat vēl smalkāku izšķirtspēju. Drīzumā tiks izlaisti pirmie 8K displeji.

Aizraujošs progress ir saskatāms arī krāsu jomā. Kopā ar QuantumDot krāsu tehnoloģiju MMD virzās uz priekšu ar UltraWide Color tehnoloģiju visā produktu klāstā, padarot šo plašāku krāsu gammu pieejamu visiem lietotājiem. Paredzu, ka drīz krāsu gamma >85% NTSC būs standarta, aizvietojot šobrīd populārāko 72%.

High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija ir vēl viena inovatīva funkcija, ar kuru aizvien biežāk sastapsim displejos. Tas paplašinās gan kontrastu, gan krāsu, kas piešķirs attēliem lielāku dziļumu – tās ir labas ziņas video, grafikas un izklaides lietotnēm. Vēlāk šogad mēs palaidīsim produktu līniju, kas ir paredzēta izklaidei; tas ietver arī HDR.

J: Kādu jūs redzat virtuālās realitātes ierīču nākotni? Vai tās aizvietos monitorus vai pastāvēs tiem līdzās?

Stefans Sommers: VR jau ielaužas profesionālajās nozarēs, piemēram, arhitektūrā un dizainā, medicīnā un zemes zinātnēs. Tas, kas aiztur VR mājas lietotāju sektorā (kurā ir iespējama lielākā izaugsme), ir izcila satura trūkums. Veiktspēja ir vēl viena problēma: jebkura mākslīguma sajūta vai neliela kļūme attēla renderēšanā aizkavē plašāku ieviešanu. Galu galā mēs visdrīzāk piedzīvosim tehnoloģijas pieejamības pieaugumu plašākam patērētāju lokam no prasīgākiem profesionāliem sektoriem. Tiklīdz tehnoloģija ir modernizēta un pieejama, kā arī tai ir lielisks saturs, ar ko piesaistīt lietotājus, VR saņemsies.

Tā kā VR būtībā ir tikai vēl viens displeja formāts, es neparedzu, ka tas aizvietos parastos displejus. Abi tipi pastāvēs paralēli, jo to uzdevumi ir ļoti atšķirīgi. Piemēram, ir vieglāk sadarboties, kad priekšā ir displejs, nevis caur VR!

J: Kādas izmaiņas monitoru tirgū jūs paredzat tuvākajos gados un kādas iespējas jūs tajā saskatāt MMD?

Stefans Sommers: Mēs paredzam, ka tirgus attīstīsies vairākos virzienos. Piemēram, tas, ko līdz šim esam piedzīvojuši ar ieliektajiem displejiem, ir tikai sākums. Mēs sagaidām, ka šis tirgus segments augs un tuvākajos gados kļūs lielākā mērā meinstrīms.

Ļoti iespējams, ka displejs kļūs specializētāki: ar ļoti specifiskām funkcijām, kas paredzētas konkrētai mērķauditorijai: piemēram, augstas izšķirtspējas 21:9 formāta displeji banku un finanšu profesionāļiem. Tomēr, neskatoties uz pieaugošo specializāciju, atslēgas funkcijas, kas šobrīd ir high-end, tuvākajos gados ieies plaša patēriņa tirgū, padarot gandrīz profesionālu kvalitāti pieejamu B2C sektorā.

Un, mobilajai savienojamībai iegūstot aizvien lielāku nozīmi, MMD spēs nodrošināt risinājumus, kas dod lietotājiem elastību, kā arī lielisku skatīšanās sajūtu gan B2B, gan B2C pielietojumiem. Vienkārša USB dokošanās ļauj lietotājiem viegli pievienot savas mīļākās ierīces. MMD jau šobrīd ir vadošs monitoru ar USB dokošanos piedāvātājs, un mēs tālāk paplašināsim šo segmentu. Šīs savienojamības funkcijas kļūs vēl svarīgākas B2B sektorā, kur mēs arī saskatām iespējas viedām funkcijām, kas var padarīt birojus efektīvākus: Piemēram, Philips displeji ar barošanas sensoru, var konstatēt, vai kāds atrodas pie galda, un izslēgties, kad tos nelieto. Papildus, tā kā hakeri kļūst aizvien radošāki, pieaugošu nozīmi iegūst privātums un drošība. Atzīstot riskus, kādus rada vebkameras, MMD ir bijis pirmais, kas piedāvā monitoru ar izlecošo vebkameru. Tā kā no mūsu laboratorijām nāk vesela inovatīvu produktu plūsma, esam gatavi jebkādām tirgus attīstības tendencēm.