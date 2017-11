TVNET apskats: telefons ar mākslīgo intelektu - Huawei Mate 10 Pro

Pirmkārt, Mate 10 Pro nav mazs telefons. Jo īpaši tas jūtams, ja līdz tam lietota ierīce ar 4,3 collu ekrānu, bet Huawei veikums piedāvā 6 collas pa diagonāli. Atšķirība ir milzīga, taču jāsaka, ka ne dramatiska. Lai gan sākumā biju skeptisks, pie lielā telefona itin ātri pieradu. Tikai mazliet žēl, ka glīto dizainu negribas sabojāt ar stikloto virsmu plaisām, tādēļ vismaz lietošanas sākuma periodā izvēlos papildu ādiņu. Pie tam tālu tāda nav jāmeklē, jo ražotājs vienkāršu, matēti caurspīdīgu silikona ietvaru ir iekļāvis sākotnējā komplektā. To uzaujot, momentā zūd plānā metāla korpusa un stikloto virsmu elegance, taču telefona cilāšanu nepavada bailes, ka tikai to nenometu zemē. Patiesībā silikona ietvars uzlabo rokas saķeri ar ierīci un to samērā droši pat var pārvaldīt ar vienu roku. Nav slikti telefonam, kurš ir 154,2 mm augsts.

Nākamā pozitīvā īpašība ir ekrāns. Tā diagonāle, kā jau minēts, ir 6 collas. Pie tam līdzīgi kā jaunākajam iPhone flagmanim X tas aizņem gandrīz visu priekšējo paneli, jo fiziskas Home pogas Mate 10 Pro nav, bet pirkstu nospiedumu skeneris atrodas aizmugurē zem divu lēcu fotokameras.

FOTO: Publicitātes foto

Mate 10 Pro ekrānam ir malu proporcija 18:9, bet izšķirtspēja - 1080 x 2160 pix (402 ppi). Ekrāna laukums ir 90,2 kvadrātcentimetri, un tā attiecība pret priekšējo paneli ir 80,9%. Jāteic, ka iPhone X 5,8 collu ekrāna parametri ir nedaudz labāki (1125 x 2436 pix, 458 ppi, 84,4 cm2 un ~82,9%) un par Mate 10 Pro šai ziņā ir pārāks arī Mate 10 5,9 collu ekrāns (1440 x 2560 pix, 499 ppi, 95,6 cm2 un 81,6%). Kā redzams, Mate 10 ekrāna laukums pat ir lielāks. Tas tādēļ, ka šis telefons, lai arī ir par nepilniem 4 milimetriem zemāks, platumā pārspēj flagmani par 3,3 milimetriem. Lai vai kā, Mate 10 Pro AMOLED ekrāns tāpat ir dzidrs un labi nolasāms, turklāt pikseļus ar neapbruņotu aci tāpat nevar saskatīt, par saskaitīšanu nemaz nerunājot.

Veiktspēja ir nākamais trumpis. Telefons ir apgādāts ar astoņu kodolu centrālo procesoru, kam asistē 12 kodolu grafiskais procesors un atsevišķs mākslīgā intelekta procesors (neural processing unit jeb NPU), un 6 GB operatīvo atmiņu, tā ka nav pārsteigums, ka lietotnes atveras un aizveras zibenīgi un tīmekļa vietnes ielādējas jūtami ātrāk nekā līdz šim izmantotajā telefonā. Huawei norāda, ka kompānijas laboratorijas veiktajos testos gūts apliecinājums, ka šādā kombinācijā Kirin 970 procesoru kopa ir 25 reizes jaudīgāka un 50 reizes energoefektīvāka nekā, piemēram, ARM Cortex-A73 četru kodolu procesors. Starp citu, informācijas glabāšanai šim telefonam ir iebūvēts 128 GB atmiņas modulis.

Mākslīgo intelektu vaigā nav nācies vēl redzēt, taču ir brīži, kad tā klātbūtne ir jūtama. Piemēram, rakstot tekstu, telefons nereti jau no pusvārda piedāvā izvēlēties gramatiski pareizi rakstītu vārdu ar mīkstinājuma un garumzīmēm (to gan veic Swift Key tastatūras lietotne), speciāli Huawei pielāgotais Microsoft tiešsaistes tulkotājs, kurš itin labi prot pārtulkot runātu tekstu un to mācās darīt aizvien raitāk, lietotāja balss atpazīšanas sistēma, kas ar laiku atpestī no nepieciešamības skaļā vidē kliegt mikrofonā, un vēl arī fotokamera. Viena no tās īpatnībām ir spēja atpazīt, kas tiks fotografēts, un veikt nepieciešamās izmaiņas iestatījumos, lai rezultāts būtu iespējami labāks. Piemēram, Mate 10 Pro prot atpazīt, vai tiks bildēts šķīvis ar zemenēm, un attiecīgi palielina kontrastu, lai attēls būtu sulīgāks. Tāpat mākslīgais intelekts spēj atšķirt suni no kaķa, cilvēku, puķītes un citus augus, nakti no dienas, ainavu u.c., noliek gulēt retāk lietotās aplikācijas, bet biežāk lietotās tur kaujas gatavībā, lai tās atvērtos zibenīgi.

«Mobilais mākslīgais intelekts nesīs pārmaiņas viedtālruņu nākotnē. Drīz parādīsies jaunas, uzlabotas programmas, kas radīs pavisam jauna veida lietotnes un pakalpojumus. Ar ierīcēs iestrādātu mākslīgā intelekta skaitļošanas platformu tās spēs labāk iepazīt lietotāju un viņa paradumus, kā arī nodrošināt personalizētus pakalpojumus un lietošanas pieredzi,» - tā Huawei Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ziemeļvalstu reģiona Consumer Business grupas prezidents Vans Jaņmins (Wang Yanming).

Ja sīkāk par kameru, tad tā ir izstrādāta sadarbībā ar vācu Leica un to veido divas atsevišķas kameras - monohroma 20 megapikseļu un krāsaina 12 megapikseļu kamera. Abām kamerām diafragmas atvērums jeb tā dēvētais f skaitlis ir mazākais, kādu līdz šim nācies redzēt viedtālruņu piedāvājumā, - f/1.6. Tāpat kamerām ir optiskā attēla stabilizēšanas sistēma, kas lieti noderēs trīcošām rokām vai braucošā mašīnā, kā arī iespēja uzņemt attēlu ar divkāršu palielinājumu, nezaudējot kvalitāti.

Par kvalitāti runājot, Huawei Consumer Business Group izpilddirektors Ričards Ju (Richard Yu) prezentācijā lielīja kameras sniegtās iespējas un iegūstamo attēlu kvalitāti. Neapšaubāmi gadu gaitā ar viedtelefonu uzņemto bilžu kvalitāte ir kļuvusi krietni vien labāka un krāsas ir košākas, taču brīnumus gaidīt vēl īsti nevar. Nevar paņemt viedtelefonu un cerēt, ka nu tik būs ideāli koncertfoto no 40. rindas. Taču kā ērts ziepjutrauka aizstājējs Mate 10 Pro gan ir teicams, jo uzņemtie attēli būs vairāk nekā pietiekami labi, lai dalītos ar tiem sociālajos tīklos un par piemiņu izdrukātu uz papīra. Jābilst gan, ka šim telefonam raksturīgi pat labā apgaismojumā pārcensties ar bilžu asināšanu, savukārt nepietiekamā apgaismojumā, kaut arī attēls ir košs un krāsains, ir labi redzamas pikseļu saplūdināšanas sekas. Tas gan uzkrītoši kļūst tikai tad, kad attēlu sāk palielināt virs 100% no oriģinālā izmēra.

FOTO: TVNET

FOTO: TVNET

FOTO: TVNET

Bet būtiski - lai daudz darbotos ar viedtālruni, daudz bildētu, raktos sociālo tīklu dzīlēs, lasītu ziņas un tamlīdzīgi, ir nepieciešami lieli vai vismaz saprātīga apjoma baterijas resursi. Mate 10 Pro tādi ir, turklāt visai iespaidīgi. Proti, telefonam ir iebūvēta 4000 mAh baterija un ar to, pēc Ju teiktā, viņam kā intensīvam ierīces lietotājam ar vienu uzlādi enerģijas pietiekot divām dienām. Tāpēc biju diezgan vīlies, kad pēc pirmās pilnās uzlādes pēcpusdienā telefons bateriju bija krietni patukšojis vēl līdz tās pašas dienas vakaram. Ātri vien gan nāca atklāsme, kāpēc telefons tik rijīgs. Izrādījās, ka telefona modelim pusotru mēnesi pirms nonākšanas pārdošanā nav galīgās operētājsistēmas versijas. Ar rūpnīcā uzstādīto EMUI 8.0, kam bāze ir jaunākais Android 8.0 Oreo (kā vienam no pirmajiem telefoniem), tik tiešām neprata apieties ekonomiski ar pieejamajiem baterijas resursiem. Taču atlika iznākt pirmajam operētājsistēmas atjauninājumam, lai telefonu varētu uzlādēt, piemēram, svētdienas vakarā un par lādēšanu aizmirst vismaz līdz otrdienas rītam, ja ne pat vakaram. Katrā ziņā pēc palietošanas esmu secinājis, ka bez 3D spēlīšu dzenāšanas, taču ar sociālo tīklu lietošanu un ziņu lasīšanu, tas ir, samērā ilgstošu ekrāna lietošanu, zvanīšanu, ātrās saziņas lietotņu lietošanu, datu pārsūtīšanu, nav jābrīnās, ja 48 stundas pēc uzlādēšanas baterijas rezerve ir vēl 20 - 30 procenti. Patīkamas pārmaiņas, pārejot no telefona, kurā vads jāsprauž katru dienu.

FOTO: TVNET

FOTO: TVNET

FOTO: TVNET

Vēl viena būtiska un lietotājam svarīga baterijas īpašība ir ātrās uzlādes atbalsts. Ar komplektā iekļauto lādētāju Mate 10 Pro no 13% uzlādes līmeņa 15 minūšu laikā var pabarot līdz 40% līmenim, un tas nozīmē, ka līdz dienas beigām pietiks. Pie tam kritiskā brīdī var ieslēgt enerģijas taupīšanas režīmu.

Mate 10 Pro ar tajā iebūvētajiem mākslīgā intelekta algoritmiem Latvijā šobrīd ir pieejams iepriekšpārdošanā, bet veikalos tas nonāks 1.decembrī. Mate 10 Pro maksās ap 800 eiro, Mate 10 - par 100 eiro mazāk, savukārt sadarbībā ar Porsche Design radītais Mate 10 Pro - nepilnus 1400 eiro.