Tu savu viedtālruni, visticamāk, lādē nepareizi

Telefona atstāšana pie vada uz nakti un vēlme telefonu pilnībā izlādēt, pirms to atkal slēdz pie vada, ir tikai divas no bieži lietotām lādēšanas kļūdām, kas saīsina baterijas kvalitatīvas kalpošanas ilgumu. Par to, atsaucoties uz kompāniju Cadex, kas piedāvā bateriju testēšanas iekārtas, vēsta BusinessInsider.com.

Bateriju mūža ilgums par krietni vien aktuālāku jautājumu kļuva pēc tam, kad Apple atzina iPhone veiktspējas pazemināšanu, lai tā atbilstu bateriju stāvoklim. Pretējā gadījumā telefons var pēkšņi izslēgties.

Pēc Cadex informācijas, nemaz nav tik sarežģīti telefonos izmantoto litija jonu bateriju mūžu pagarināt. Atliek vien iegaumēt optimālā uzlādes līmeņa intervālu, kā arī atteikties no kaitīgajiem lādēšanas paradumiem.

Cadex ekspertu ieteikumi

1. Nebaidīties palādēt telefona bateriju kaut dažas minūtes. Tas baterijai nekaitēs.

2. Nepieļaut baterijas pilnīgu vai gandrīz pilnīgu izlādēšanos.

3. Optimālais uzlādes līmenis ir 65 - 75%.

4. Nākamais optimālais baterijas uzlādes līmenis ir 45 - 75%.

5. Nekad nevajadzētu uzlādēt bateriju pilnībā līdz 100%; jo īpaši, ja tā ir gandrīz izlādējusies vai enerģijas rezerve sasniegusi 25%. Tas nozīmē, ka jāatmet arī ieradums telefonu atstāt pieslēgtu vadam uz visu nakti.