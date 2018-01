Veikalos nonācis jaunais Samsung Galaxy A8(2018)

No 26.janvāra tirdzniecībā Latvijā pieejams jaunākais Galaxy A sērijas viedtālrunis – Galaxy A8(2018). Tas aprīkots ar līdz šim tikai premium klases telefonos pieejamo divu lēcu priekšējo kameru, Infinity displeju, un tam ir Samsung ierīcēm raksturīgais ergonomiskais dizains.

«Mums pieejamā informācija liecina, ka Latvijas un Baltijas iedzīvotājiem ir liela interese par jauno Galaxy A8(2018) viedtālruni – vēl pirms tā nonākšanas tirdzniecībā Latvijā tika rezervēti par 15% vairāk ierīču nekā tika plānots,» saka Samsung Electronics Baltics Telekomunikāciju vadītājs Māris Ķikāns. Pēc viņa teiktā visbiežāk priekšroka tiek dota ierīcei klasiski melnajā krāsā.

Galaxy A8(2018) viedtālrunis Latvijā pieejams trīs krāsās – melnā, orhideju pelēkā un zelta. Tas atbalsta divu SIM karšu funkcionalitāti, savukārt, lai saglabātu vēl vairāk attēlu un video, iebūvēto 32 GB atmiņu iespējams paplašināt līdz pat 256GB ar microSD karti.

Kas jāzina par Galaxy A8(2018)?

Lai uzņemtu vēl spilgtākas un skaidrākas pašbildes, Galaxy A(2018) aprīkots ar 16 MP F1.7 aizmugurējo kameru un 16 MP + 8 MP F1.9 divu lēcu priekšējo kameru. Pārslēdzoties no vienas lēcas uz otru, iespējams uzņemt sev tīkamāko selfiju – izceļot tikai priekšplānu vai veidotu portretu ar izteiksmīgu fonu.

Lai fotomirkļus varētu iemūžināt pavisam jaunā veidā, uzlabotā Live Focus funkcija ļauj ērti pielāgot bokeh jeb fona izplūduma efektu pirms vai pēc attēla uzņemšanas. Uzlabotā kamera nodrošina arī asu attēlu uzņemšanu pat vāja apgaismojuma apstākļos.

Galaxy A8(2018) viedtālrunim ir Infinity displejs jeb bez ietvara ekrāns, un tā 18,5:9 displeja attiecība1 saturu ļauj baudīt daudz pilnīgāk. Ekrānu ietver ergonomisks izliekts stikls aizmugurē un priekšā. Pateicoties ierīcē izmantotajam stiklam, metāla rāmim un gludajām līnijām, telefons viegli ieguļas plaukstā un ir ērtāk ar to darboties.

Lai, neatbloķējot viedtālruņa ekrānu, ērti pārbaudītu aktuālo informāciju, Galaxy A8(2018) aprīkots ar Always On displeju. Pateicoties IP68 klases ūdens un putekļu izturībai2, telefons ir drošs pret dažādiem ārējiem faktoriem, tostarp sviedriem, lietu, smiltīm un putekļiem, padarot to piemērotu teju jebkurai situācijai.

Displejs 5,6 collu FHD+ Super AMOLED, 1080 x 2220 Kamera Priekšējā: Dual kamera 16 MP FF (f1.9) + 8 MP (f1.9), Aizmugurējā: 16 MP PDAF (f1.7) Izmērs 149,2 x 70,6 x 8,4 mm, 172 g Centrālais procesors Octa Core (2,2 GHz Dual + 1,6 GHz Hexa) Atmiņa 4 GB RAM, 32 GB ROM Akumulators 3000 mAh, ātrā uzlāde, USB Type-C OS Android 7.1.1

1 Ekrāns tiek mērīts pa diagonāli kā pilns taisnstūris, neņemot vērā noapaļotos stūrus