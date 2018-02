Viedpulksteņi – tehnoloģijas ne tikai sportam, bet arī veselīgam dzīvesveidam

Materiāls tapis sadarbībā ar mobilo sakaru operatoru BITE

«Polar M400»

Sporta viedpulkstenis «Polar M400» skrējējiem iekštelpās, gan arī ārā. «Ārā skrienot ērti mērīt ātrumu, attālumu un vidējo tempu, savukārt uz skrejceliņa – pulkstenis mērīs soļu skaitu minūtē,» stāsta BITES pārstāvis Dainis Dembovskis.

Viedpulksteņa iestatījumos ir iespējams izvēlēties treniņa režīma intensitāti, līdz ar to dienas aktivitāšu izpildes plāns atšķirsies pēc izvēlētās programmas. Pulkstenis noder arī ikdienā, jo var nomērīt soļu skaitu un sadedzināto kaloriju daudzumu, kā arī sniedz iespēju sekot līdzi miega režīmam un miera stāvoklim.

Datus ir iespējams sinhronizēt gan ar datoru (iespraužot USB vadu pulksteņa aizmugurējā vāciņā un datorā), gan ar mobilo telefonu, kur kā savienojums tiek izmantots «Bluetooth». «Ļoti parocīga ir iespēja ieslēgt ekrāna apgaismojumu tumšajā laikā. Runājot par pogām – tās ir gana intuitīvas un viegli izmantojamas. Tāpat ražotājs sola, ka pulkstenis ir ūdensdrošs un spēj izturēt līdz 30m dziļumam, tāpēc ar to var doties peldēties un iet dušā,» uzsver Dembovskis.

FOTO: Publicitātes foto

Pulkstenis pieejams piecās krāsās – melns, balts, sarkans, zils, rozā, līdz ar to nebūs problēmu atrast atbilstošo krāsu ikviena gaumei, gan arī nodarbības veidam, lai pulkstenis ātri nepaliktu netīrs vai lieku reizi nekristu acīs. Ierīce ir aprīkota ar GPS, līdz ar to tā precīzi noteiks ātrumu, veikto distanci un augstuma izmaiņas.

«Polar M400» ir aprīkots ar 190mAh lielu akumulatoru, kas ļauj pulkstenim darboties līdz 8h stundām aktīvā treniņa režīmā, kurā tiek izmantota GPS datu ievākšana un «Bluetooth» savienojums ar sirdspukstu sensoru. Ja pulkstenis tiek izmantots vienkārši kā ikdienas aktivitāšu trekeris, tad tā darba laiks var būt līdz pat 21 dienai. Pulkstenī var izvēlēties vairākas valodas, starp kurām ir angļu un krievu. Latviešu valoda, diemžēl, nav pieejama. Pulkstenim ir arī paziņojumu saņemšanas iespēja – ienākošie zvani, īsziņas un sociālo tīklu paziņojumi.

«Viena no interesantākajām funkcijām - atrašanās vietas gids, proti, tiek iestatīta skrējiena sākuma pozīcija un pabeidzot nodarbību, gadījumā, ja esi apmaldījies, pulkstenis rādīs ar bultiņu palīdzību un atlikušo attālumu no skrējiena starta pozīcijas. Nav jāuztraucas, ka neatradīsi ceļu uz mājām» stāsta Dembovskis.

Pozitīvi, ka komplektācijā ir iekļauts sirdspukstu sensors. Mīnuss - tas nav iebūvēts pulkstenī, bet ir jāvelk atsevišķi (pie tam tiek izmantots «Bluetooth» savienojums, lai veiktu mērījumus, līdz ar to tas ietekmē akumulatora darbības laiku). Savukārt plus ir tas, ka šis sensors arī ir ūdensdrošs līdz 30m dziļumam.

«Polar M400» darbojas Android OS un iOS operētājsistēmās. Uzlāde notiek caur USB vadu un savienojumu ar datoru vai telefona uzlādes adapteri.

«Fitbit Charge 2»

«Fitbit Charge 2» ir otrās paaudzes fitnesa trekera modelis ir kompakts un ar plašu funkcionalitāti. «Ierīce noderēs velobraucējiem, skrējējiem un tiem, kas vēlās sekot savām ikdienas aktivitātēm – fiksēt nostaigāto soļu skaitu un pulsu. Šis trekeris būs sabiedrotais ne tikai dienas laikā, bet arī naktī – sekos līdzi miega statistikai» pieredzē dalās BITES pārstāvis.

Viedpulkstenis ir aprīkots ar GPS funkciju, kas ļauj sekot līdzi vidējam tempam un noskrietajam maršrutam, kā arī GPS paaugstina piefiksēto rezultātu precizitāti gan attāluma, gan ātruma ziņā.

FOTO: Publicitātes foto

BITES pārstāvis uzsver, ka šis trekeris prot sekot līdzi tādām aktivitātēm kā skriešana, velobraukšana, kardiofitness un vispārējā aktivitāte, veicot dažādus vingrinājumus, piemēram, sporta zālē. «Piemēram, kas ir kardio fitness? Iestatot savu vecumu, augumu un svaru, «Fitbit Charge 2» izmēra sirdsdarbību un sniedz novērtējumu, balstoties uz citu, šādu parametru, cilvēku rezultātiem. Atkarībā no pulsa ātruma ir pieejama funkcija, kas māca miera stāvokli ar elpošanas palīdzību, tāds sava veida elpošanas treniņš,» stāsta Dembovskis.

Ierīce darbojas Android OS un iOS operētājsistēmās.. Savienojums tiek izveidots ar «Bluetooth» palīdzību. Ražotājs sola ierīces darbības laiku no pilnas uzlādes līdz 5 dienām. Viss protams ir atkarīgs no aktivitāšu biežuma un GPS izmantojuma.

Ierīce ir mitrumizturīga, bet nav ūdensnoturīga - nederēs tiem, kas vēlās sekot savām aktivitātēm peldot. Uzlāde notiek ar komplektā esošu piespraudi-dokstaciju. Tātad, lai uzlādētu pulksteni ārpus mājām – tā vienmēr būs jāņem līdzi.

«Fitbit Charge 2» uzrāda paziņojumus par ienākošiem zvaniem, ziņām un kalendāra notikumiem telefonā. Kā ziņu aplikāciju var izvēlēties kādu no populārajām «WhatsApp», «Skype», «Viber» un citām saziņu aplikācijām, kā arī klasisko SMS. Savukārt, paziņojumus par notikumiem sociālajos tīklos šajā ierīcē nav iespējams saņemt.

Ierīces siksniņa pieejama dažādās krāsās siksniņa, tā ir arī vienkārši nomaināma un pieejama S un L izmēros.

«Samsung Gear Fit 2 Pro»

«Samsung Gear Fit 2 Pro» – moderns un ar plašām iespējām, «Samsung» sērijas «Gear Fit» jaunākais modelis.

«Noteikti pirmais acīs iekrīt krāsainais ekrāns ar plašu informācijas attēlojumu, neskatoties uz salīdzinoši mazo ekrāna izmēru. Pirmās paaudzes modelis lietošanā nebija gana ērts, jo attēlotā informācija rādījās uz ekrāna gareniski, bet šajā jaunajā modelī displejs laiku attēlo perpendikulāri rokai,» uzsver BITES pārstāvis Dainis Dembovskis.

Neskatoties uz to, ka ražotājs ir «Samsung» ierīce labi prot draudzēties ar iOS ierīcēm. Atliek tikai uzstādīt «Gear Fit aplikāciju» un «Samsung Health», lai pilnvērtīgi izmantot šī aksesuāra piedāvātās funkcijas. Līdzīgi ir arī ar citām ierīcēm, kas tiek darbinātas ar Android OS.

FOTO: Publicitātes foto

Ierīce ir ūdensdroša ar 50 m atzīmi. Funkcionalitātes ziņā, kā fitnesa pulkstenis, pilda līdzīgas funkcijas kā citu ražotāju pulksteņi – skaita soļus, sadedzinātās kalorijas, noieto stāvu skatu, fiksē pulsu. Tātad noteikti noderēs aktīvā dzīves stila piekritējiem. Interesanti, ka ierīce ‘uzslavē’ lietotāju par aktivitāti un mudina veikt kustības, ja lietotājs ilgi ir miera stāvoklī.

«Kas ir galvenais, kas atšķir no citiem līdzīgiem modeļiem? Pirmkārt, iespēja izvēlēties dažādus galvenā ekrāna un pulksteņa izklājumus, līdz ar to izvēlēties kāda informācija tiek attēlota – soļi, nodedzinātās kalorijas u.c. Iespēja sekot līdzi laika prognozēm, atzīmēt izdzerto kafijas tašu un ūdens glāžu daudzumu, kas savukārt ļauj precīzāk noteikt organisma stāvokli,» uzsver Dembovskis.

«Galvenā, manuprāt, priekšrocība šim pulkstenim ir paziņojumi, kurus tas saņem no telefona. Tie ir visinformatīvākie starp trīs apskatītajiem aksesuāriem. Paziņojumus var saņemt gandrīz no jebkuras telefona aplikācijas, līdz ar to var teikt, ka ierobežojumu paziņojumu ziņā nav,» uzsver BITES pārstāvis.

Pulkstenis aprīkots ar GPS, kas palielina rezultātu precizitāti un ļauj izmantot tādas aplikācijas kā «Endomondo» savu sporta panākumu fiksēšanai uz kartes. Darbības laiku ražotājs sola ap 9 stundām ar GPS savienojumu un līdz 3-4 dienām parastā režīmā (kad pulkstenis seko līdzi ikdienas aktivitātēm). Uzlāde notiek ar komplektā esošu dokstaciju, kura ir jāņem līdzi, ja vēlamies uzlādēt ierīci ārpus mājām.

Ierīces un siksniņas krāsa pašlaik ir pieejama sarkana vai melna, pieejamas divu izmēru siksniņas: L (158 mm līdz 205 mm) un S (no 125 mm līdz 165 mm izmērs).