Saistībā ar ASV brīdinājumu Lietuva konsultēsies ar Telia par Huawei ražojumu izmantošanu

Saistībā ar ASV specdienestu ieteikumu savas valsts pilsoņiem nelietot Ķīnas telekomunikāciju aprīkojuma ražotāja «Huawei» izstrādājumus, jo tie varot tikt izmantoti spiegošanai, Lietuvas valsts iestādes plāno konsultēties ar telekomunikāciju uzņēmumu «Telia Lietuva» par to, ik drošs ir tā tīkls, kurā tiek izmantots «Huawei» aprīkojums, ziņo portāls «15min.lt», atsaucoties uz Lietuvas aizsardzības ministra vietnieka Edvīna Ķerzas teikto.

«»Telia» gadījums ir diezgan sarežģīts - šis aprīkojums jau ir tīklā, sabiedriskajos sakaros. Domāju, ka tuvākajā laikā mēs mēģināsim konsultēties par par risku novērtējumu. Es nevaru atklāt visu informāciju - daļa no tās ir konfidenciāla, taču «Telia» ir īpaša loma - tā ir viena no svarīgākajām Lietuvā, īpaši telekomunikāciju jomā, tāpēc attiecībā uz to darbojas nedaudz stingrāki regulēšanas noteikumi,» portālam «15min.lt» sacījis Ķerza, kura pārziņā ir kiberdrošības jautājumi.

Lietuvas aizsardzības ministra vietnieks arī uzsvēris, ka

nav jāsteidzas ar ieteikumiem neizmantot kāda ražotāja tālruņus, bet ir jāpieņem izsvērti lēmumi, kas balstīti uz pierādījumiem.

ASV plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka 13.februārī ASV Senāta Izlūkošanas komitejas sēdē Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP), Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) un citu valsts specdienestu vadītāji ieteica Savienoto Valstu pilsoņiem nelietot Ķīnas uzņēmumu «Huawei» un ZTE ražojumus, jo šīs kompānijas ir tuvas Ķīnas valdībai un to ražojumi var tikt izmantoti nesankcionētai informācijas iegūšanai.

«Mēs esam dziļi nobažījušies par riskiem, [kas rodas,] atļaujot jebkuram uzņēmumam vai struktūrai, kas ir pateicību parādā ārvalstu valdībām, kurām nav tādas pašas vērtības kā mums, iegūt spēcīgas pozīcijas mūsu telekomunikāciju tīklos,» Senāta komitejas sēdē sacīja CIP direktors Kriss Rejs.

«Tas dod spēju izdarīt spiedienu uz mūsu telekomunikāciju infrastruktūru vai kontrolēt to. Tas sniedz spēju ļaunprātīgi pārveidot vai zagt informāciju. Un tas dod spēju nepamanīti veikt spiegošanu,» teica Rejs.

ASV varas iestādes arī agrāk ir brīdinājušas neizmantot «Huawei» ražojumus šo iemeslu dēļ.

Reaģējot uz Reja teikto,

«Huawei» paziņojumā norādīja, ka «zina par virkni ASV valdības aktivitāšu, kuru nolūks, šķiet, ir kavēt «Huawei» biznesu Savienoto Valstu tirgū.

[Kompānijai] «Huawei» uzticas valdības un klienti vairāk nekā 170 pasaules valstīs, un tā nerada lielākus kiberdrošības draudus kā jebkurš cits informācijas un sakaru tehnoloģijas pārdevējs».

Savukārt ZTE uzsvēra, ka «kiberdrošību un privātumu uztver nopietni».

«Telia Lietuva» ir Zviedrijas telekomunikāciju holdinga «Telia Company» meitasuzņēmums.