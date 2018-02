Nokia prezentē telefonu, kas pazīstams arī kā banāns

HMD Global, kam ir licence Nokia zīmola tālruņu ražošanai, paziņojusi par četriem jaunpienācējiem godalgotajam Android viedtālruņu portfelim – Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, jaunie Nokia 6 un Nokia 1. Papildus tam ražotājs izlaidis modeļa 8110 jauno versiju, kas tagad atbalsta 4G datu pārraidi.

Turpinot nodrošināt nevainojamu, drošu un modernu Android pieredzi, HMD Global paziņoja, ka kļūst par pirmo globālo partneri ar pilnu ierīču līniju, kas izmanto Google piedāvāto Android One programmu. Nelokāmā apņemšanās nodrošināt nevainojamu, drošu un modernu Android pieredzi nosaka, ka Nokia viedtālruņi ir lieliski piemēroti globālajai programmai.

Papildus šiem pārsteidzošajiem, jaunajiem Android viedtālruņiem tiek piedāvāts arī ikoniskais Nokia 8110, kas atbalsta 4G datu pārraidi, un piedāvā dažādas Android lietotnes, ieskaitot Google Maps, Google Search, Facebook un Twitter.

Trīs jaunie Nokia viedtālruņi - Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus un jaunā Nokia 6 - pievienojas Android One ģimenei, piedāvājot augstas kvalitātes programmatūras pieredzi, ko izstrādājusi Google. Ikviens no tālruņiem laika gaitā saglabās aktualitāti, pateicoties AI nodrošinātajām inovācijām un augstākā līmeņa drošībai, ko sniedz Google. Ar Android programmatūru šiem Nokia viedtālruņiem nebūs nepieciešamas nekādas nevajadzīgas UI izmaiņas vai slēptie procesi, kas tērē akumulatora jaudu vai palēnina tālruņa darbību. Katrs tālrunis tiek piedāvāts ar noteiktu skaitu iepriekš uzstādītu lietotņu.

Ar Android Oreo™ jūs varēsiet izbaudīt jaunākās funkcijas, tajā skaitā funkciju attēls-attēlā (Picture-in-Picture) vairāku uzdevumu veikšanai vienlaikus, Android Instant lietotnes, kas piedāvā izmantot dažādas lietotnes ar minimāliem traucējumiem, 60 lieliskas, jaunas emocijikonas un funkcijas, kas pagarina baterijas izmantošanas laiku, ierobežojot lietotņu darbību fonā.

Četri jauni Nokia Android viedtālruņi un piedāvājuma paplašināšana

Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco radīts, iedvesmojoties no bagātā Nokia tālruņu dizaina mantojuma. Tālrunis piedāvā dažādas stāstu stāstīšanas funkcijas, tajā skaitā Dual-Sight, ZEISS optiku un rūpīgi uzstādītas akustikas funkcijas ar Nokia telpisko skaņu.

Tā liekto stikla apdari apņem precīzi izstrādāts nerūsējošā tērauda rāmis, kas apvieno spēku un skaistumu. Nokia 8 Sirocco ir tikai 2 mm plāns tā malās un piedāvā liektu pOLED 2K 5,5 collu ekrānu ar nelielām šķautnēm un liektām līnijām, radot īpaši kompaktu profilu.

Tā nerūsējošā tērauda rāmis ir 2,5 reizes izturīgāks nekā 6000. sērijas alumīnijs, un tā 3D Corning Gorilla Glass 5 viedtālruņa aizsargstikls ir pietiekami izturīgs, lai izturētu ikdienišķus kritienus. Pateicoties uzlabotajam tvērienam, ko nodrošina divkārši pulēts (diamond) nerūsējošā tērauda rāmis, tas ir drošāks un perfekti līdzsvarots.

Nokia 8 Sirocco duālie aizmugurējie sensori ar ZEISS optiku apvieno īpaši jutīgu platleņķa primāro kameru, kas nodrošina lielisku sniegumu arī ierobežotas gaismas apstākļos, un sekundāro 13MP sensoru ar 2x optisko tālummaiņu. Pro Camera režīmā var iegūt pilnu manuālo kontroli pār ikvienu attēlu.

Nokia 8 Sirocco būs pieejams no aprīļa sākuma par vidējo mazumtirdzniecības cenu pasaulē €749, neskaitot nodokļus un citus maksājumus.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus ir izstrādāts tiem, kas rada. Viedtālrunis piedāvā ekrānu, jaudu, dizainu un funkcijas, kas palīdz radīt lielisku saturu. Šis viedtālrunis apvieno inovatīvu optisko aprīkojumu un attēlu algoritmus. Nokia 7 Plus fiksē mirkļus fotogrāfijās, kas izskatās tik reālas kā dzīvē. Ar uzlabotu Dual-Sight funkciju duālie aizmugurējie sensori ar ZEISS optiku apvieno īpaši jutīgu 12MP platleņķa primāro kameru izcilai veiktspējai gan ierobežotas gaismas, gan īpaši spilgtas gaismas apstākļos, un sekundāro 13MP kameru, kas nodrošina 2x optisko tālummaiņu tiem brīžiem, kad objektam jābūt tuvāk.

Lai saņemtu un izbaudītu saturu vēl ilgāk, Nokia 7 Plus ir iekļauta jaudīgā Qualcomm Snapdragon 660 mobilā platforma. Tā ir optimizēta, lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju un baterijas darbību, kā rezultātā 3800 mAh akumulators var nodrošināt enerģiju divām dienām.

Tā viegli liektā aizmugure un slaidās malas sniedz jums liela ekrāna pieredzi ērtā un vienkāršā rāmī. Dzīvīgais 6 collu 18:9 Full HD+ ekrāns padara Nokia 7 Plus ideālu tīmekļa un sociālo tīklu pārlūkošanai, kā arī spēlēm un izklaidēm, sniedzot vairāk satura tikpat platā ekrānā kā tradicionālie 5,5 collu ekrāni.

Nokia 7 Plus pieejams divās krāsu kombinācijās: melns/varš un balts/varš. Viedtālrunis būs pieejams pārdošanā no aprīļa sākuma par vidējo mazumtirdzniecības cenu pasaulē €399, neskaitot nodokļus un citus maksājumus.

Jaunais Nokia 6

Ņemot vērā priekšgājēja veiksmi, jaunais Nokia 6 nodrošina vēl lielāku veiktspēju un lieliskas jaunas funkcijas kompaktākā un izturīgākā korpusā. Par 60% ātrāks nekā tā godalgotais priekšgājējs, Nokia 6 piedāvā uzlabotu Dual-Sight, ZEISS optiku, USB-C ātro uzlādi un kompaktāku ekrāna un korpusa attiecību, kā arī Nokia audio funkcijas un nevainojamu, drošu un modernu Android Oreo.

Nokia 6 atbilst priekšgājēja precizitātei, pārejot jaunā līmenī ar viengabalainu korpusu, kas veidots no 6000. sērijas alumīnija, kas apstrādāts 11 stundu ilgā anodizācijas un pulēšanas procesā. Tālrunim ir 2.5D ekrāns, kas apstrādāts ar triecienizturīgu Corning Gorilla stiklu, tāpēc Nokia 6 kompaktais un uzlabotais korpuss saglabās savu lielisko izskatu ilgāk.

Tālrunis pieejams trijās krāsu kombinācijās: melns/varš, balts/dzelzs un zils/zelts. Nokia 6 3GB RAM/32GB ROM būs pieejams tirdzniecībā aprīļa sākumā, savukārt 4GB RAM/64GB ROM būs pieejama nedaudz vēlāk. Nokia 6ii būs pieejams tirdzniecībā par vidējo mazumtirdzniecības cenu pasaulē €279, neskaitot nodokļus un citus maksājumus.

Nokia 1

Nokia 1 ir aprīkots ar Android Oreo Go versiju – Android versiju, kas optimizēta ierīcēm ar 1GB vai mazāku RAM atmiņu. Nokia 1 ir izstrādāts, lai darbotos ātri un bez traucējumiem, tas nodrošina pilnu piekļuvi Google Play Store veikalam, lai varētu izmantot, sākot no WhatsApp, Facebook un Instagram, un beidzot ar mobilajām banku lietotnēm.

Ar ikonisko «Nokia smaidu» pilnīgi svaigā iepakojumā jūs varēsiet mainīt sava Nokia 1 izskatu, pateicoties populārajiem Xpress-on apvalkiem, kas pieejami plašā dzīvīgu krāsu gammā.

Nokia 1 būs pieejams visā pasaulē no aprīļa sākuma silti sarkanā un tumši zilā tonī. Nokia 1 vidējā mazumtirdzniecības cena būs $85, neskaitot nodokļus un citus maksājumus. Xpress-on apvalki būs pieejami atsevišķi debeszilā, pelēkā, dzeltenā un rozā krāsā, un to cena būs, sākot no $7.99.

Nokia 8110

Šis 4G atbīdāmais tālrunis būs pieejams ar ikonisko liekto dizainu. Nokia 8110 sniegs jums iespēju atslēgties, izklaidēties un atpūsties, zinot, ka visas viedtālruņa funkcijas pieejamas tad, kad tas nepieciešams.

Pazīstamā un viegli lietojamā saskarne piedāvā atbīdāmo mehānismu zvanu saņemšanai un pabeigšanai. Nokia 8110 atbilst Nokia tālruņa precīzajam dizainam, nodrošina izturību un uzticamību. Nokia 8110 piedāvā VoLTE zvanu funkciju un lieliski piemērots ikvienam, kas vēlas ikonisku 4G tālruni vai papildu tālruni. Ar pieeju App Store, tādiem favorītiem kā Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook un Twitter, iespēju sūtīt un saņemt e-pastus vai importēt kontaktus un sinhronizēt kalendāru ar Outlook vai Gmail. Un, jā, šis tālrunis piedāvā atjaunotu «Čūskas» versiju.

Nokia 8110 pieejams divās krāsās – tradicionāli melnā un banānu dzeltenā. Nokia 8110 būs pieejams no maija par vidējo mazumtirdzniecības cenu pasaulē €79, neskaitot nodokļus un citus maksājumus.