Jauninājums datu uzglabāšanā, kādu 21. gadsimta uzņēmumi gaida jau sen

Vērojot šo acīmredzamo datu apjoma pieaugumu un apzinoties šajā milzīgajā informācijas apjomā apslēpto vērtību, daudzi 21. gadsimta uzņēmumi aktīvi darbojas, lai modernizētu savu IT infrastruktūru, vienlaikus izmantojot mākoņdatošanas iespējas un mākslīgā intelekta lietotnes. Uzņēmums IBM turpina investēt SDS datu aizsardzībā un datu krātuvju sistēmu veiktspējas palielināšanā, apņemoties radīt tādus datu uzglabāšanas risinājumus, kā multimākoņdatošana, kognitīvās mākslīgā interneta lietotnes un darba slodzes palielināšana.

«Darbs ar informāciju ir veiksmīgu uzņēmumu dzinējspēks, klienti gūst peļņu, pateicoties uzņēmuma vērtībai, kas palielinās, izmantojot analīzes pakalpojumus, mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kā arī elastīgu un jaudīgu multimākoņdatošanas infrastruktūru,» uzsver Eds Volšs (Ed Walsh), IMB Storage and Software-Defined Infrastructure vadītājs. «Programmdefinēto krātuvju pilnveidošana, moderna datu aizsardzība un zibatmiņu masīvu palielināšana ir mūsu galvenie darba uzdevumi. Ar jaunajām iespējām, ko piedāvā uzņēmuma IBM izstrādātā SDS sistēma, mēs ļaujam uzņēmumiem mainīt dalītā izvietojuma infrastruktūru, tā nodrošinot to, kas tiem šobrīd visvairāk vajadzīgs.»

IBM datu uzglabāšanas sistēmas jaunumi un uzlabojumi paplašina iespējas saglabāt dažādus datu veidus, kā arī palielināt veiktspēju, sekmējot jauna līmeņa tehnoloģiju attīstību:

IBM Spectrum NAS

IBM Spectrum Protect Plus

IBM Spectrum Protect

IBM Spectrum Storage Suite

IBM Spectrum Connect

IBM Spectrum Virtualize

IBM Cloud Object Storage

IBM Storage Utility Offering,

IBM Hyper-Scale Mobility

IBM FlashSystem 900

«Izmantojot mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības, uzņēmumiem rodas nebijusi iespēja gūt vislielāko labumu no saviem datiem, tādējādi sasniedzot mērķus daudz efektīvāk,» apgalvo Skots Sinklērs (Scott Sinclair), ESG galvenais analītiķis. «Informācija kļūst par arvien nozīmīgāku faktoru uzņēmuma veiksmīgai darbībai, tāpēc strauji pieaug arī nepieciešamība pēc optimizētas datu uzglabāšanas infrastruktūras. IBM Spectrum Storage ir viena no tām programmdefinēto krātuvju (SDS) tehnoloģijām, kas papildināta ar daudzām jaunām iespējām, tāpēc tām ir svarīga loma situācijā, kad aizvien straujāk pieaug pieprasījums pēc infrastruktūras fleksibilitātes, tādējādi sekmējot IT spēju attīstīties kopsolī ar uzņēmumu pieprasījumu pēc datu glabāšanas iespējām.»

Ieviešot šos jauninājumus, IBM paplašina programmdefinēto krātuvju, aizsardzības un zibatmiņu masīvu lietošanas iespējas, pielāgojoties arvien pieaugošajām vajadzībām pēc jaunām lietošanas iespējām, tādējādi saglabājot vadošās pozīcijas tirgū (kā otrs lielākais programmnodrošinājuma uzglabāšanas sistēmu izstrādātājs pasaulē), lai turpinātu saviem klientiem piedāvāt arvien jaunus, konkurētspējīgus risinājumus. Šāda līmeņa jauninājums datu uzglabāšanas jomā ir katra veiksmīga 21. gadsimta uzņēmuma attīstības priekšnosacījums.

Svarīgi: pēc uzņēmuma IBM ieskatiem, jebkurš paziņojums par darbības plāniem, virzieniem un nodomiem var tikt bez brīdinājuma mainīts vai atsaukts. Ziņas par topošiem produktiem paredzētas, lai sniegtu īsu izklāstu par uzņēmuma produkciju, un tās nevar kalpot par pamatojumu pirkuma veikšanai. Informācija par topošiem produktiem nav uzskatāma par apņemšanos vai solījumu, un tā neuzliek uzņēmumam juridiskas saistības piegādāt jebkādus materiālus, mikroshēmas u.tml. Informācija par topošiem produktiem nav iekļaujama līgumos. Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem un paša izvēlētajā laikā veikt jebkuras aprakstītas preces izstrādi un ieviešanu tirgū.