Lielākie datu noplūdes skandāli: no pazaudētiem dokumentiem līdz izspiedējvīrusiem

Pēdējos mēnešos teju visiem uz mēles ir Vispārējās datu aizsardzības regulas jeb GDPR iedzīvināšanas izaicinājums. Kaut arī daļa sūkstās par laikietilpīgo un dārgo procesu, tomēr, ilgtermiņā raugoties, ieguvēji ir gan uzņēmēji, gan privātpersonas, uzskata zvērinātu advokātu biroja «Sorainen» advokāts un partneris Agris Repšs. Pēc eksperta paustā, GDPR (no angļu General Data Protection Regulation) ieviešana, protams, negarantē, ka nākotnē nesaskarsimies ar datu noplūdēm un kiberuzbrukumiem, taču regula uzņēmējiem liek ar datiem rīkoties atbildīgi, kā arī pārskatīt un pārvaldīt ar to glabāšanu saistītos procesus. Sabiedrības uzmanības lokā ir nonācis ne viens vien skandāls par uzlauztām sistēmām un noplūdušiem datiem, no kuriem varētu izvairīties, ja uzņēmumi būtu pievērsuši pienācīgu uzmanību apstrādāto datu aizsardzībai. «Regulas prasību ieviešanā vienlīdz liela nozīme ir gan juridiskajiem, gan informācijas tehnoloģiju procesiem, tāpēc «Sorainen» apvienoja spēkus ar IT uzņēmumu «Squalio» un radīja vienotu pakalpojumu «GDPR Ready»,» piebilda Repšs.