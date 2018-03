Sony laiž klajā jaudīgu kabatas izmēra mobilo projektoru

Sony paziņojis, ka mobilais kabatas izmēra projektors MP-CD1 Eiropu sasniegs šā gada pavasarī. Projektors MP-CD1 ir tik mazs, ka viegli iegulst plaukstā, taču spēj projicēt saturu 3 metru platumā no neliela attāluma (aptuveni 3,5 m). Šis ir patiešām daudzpusīgs projektors, kas sver tikai 280 g, bet uzreiz padara jebkuru virsmu par plašu ekrānu. Projektors darbojas teju nedzirdami, līdz ar to ir ideāli piemērots gan biznesa prezentācijām, gan spēlēm, brīvdabas pasākumiem un kino vakariem ģimenes lokā.

Projektora krāsainajā displejā izmantota DLP IntelliBright tehnoloģija, ko darbina moderns attēla apstrādes algoritms, kas pastiprina spilgtumu, neietekmējot baterijas patēriņu.

FOTO: Publicitātes foto

Projektora unikālais dizains ļauj līdz minimumam samazināt uzkaršanu un vienlaikus saglabā augstu spilgtuma līmeni. Ērtā kabatas izmēra ierīce jau izpelnījusies atzinību un ir godalgota ar dizaina balvu iF 2018 Design Award. Pēc ANSI standarta 105 lūmeni un 5000 mAh iebūvētā baterija dod iespēju lietotājiem projicēt skaidru un spilgtu attēlu, neuztraucoties par baterijas uzlādi līdz pat divām stundām. Projektora darbības laiku var pagarināt, vienkārši uzlādējot to, izmantojot standarta USB-C pieslēgvietu. To var izdarīt arī projektora darbības laikā, līdz ar to ne vienmēr ir nepieciešams atbilstošais AC adapteris, ko mēdz aizmirst. Ja projektoru MP-CD1 ir paredzēts lietot brīvā dabā, to viegli iespējams uzlādēt no pārnēsājamā akumulatora.

Ar superātru iesilšanas laiku (līdz 5 sekundēm) un vienkāršām pieslēgšanas iespējām ar HDMI, saturu var projicēt no dažādiem avotiem, piemēram, personālā datora vai pat PlayStation, un burtiski pāris sekunžu laikā dalīties ar visiem klātesošajiem.

Projektora automātiskā korekcija nodrošina pilnekrāna attēlu bez defektiem, arī raidot no leņķa. Savukārt dinamiskā attēla režīms uzlabo bilžu un video optimālo spilgtumu un piesātinājumu. Ierīces apakšpusē atrodas arī standarta trijkāja ligzda, kas atvieglo projicēšanu uz jebkuras virsmas, pat uz griestiem.

FOTO: Publicitātes foto

Projektors Eiropā būs nopērkams no 2018. gada aprīļa un maksās aptuveni €400.