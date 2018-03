Mehāniska zivs izseko jūras iemītniekus

Lai labāk izprastu jūras iemītniekus, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) zinātnieki no Datorzinātņu un mākslīgā intelekta laboratorijas (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)) ir radījuši robotzivi, kura «pilnīgi patstāvīgi» peld līdzās dzīvām līdziniecēm un augstas izšķirtspējas fotogrāfijās un video iemūžina to ikdienu.