Pasažieru aviopārvadājumus varētu veikt ar mini «konkordēm»

Patlaban kompānijas inženieri ir izstrādājuši divvietīgu testa lidmašīnu XB-1, kas jau drīzumā saņems dzinējus un dosies pirmajā lidojumā ar līdz pat 1687 jūdzēm jeb 2715 kilometriem stundā. Šādā ātrumā laiku, kas nepieciešams Atlantijas okeāna šķērsošanai, varētu saīsināt līdz aptuveni 4 stundām.

Milestone coming up: XB-1 engines are on a truck and will arrive at @boomaero hangar within a week— Blake Scholl (@bscholl) March 20, 2018