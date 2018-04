55 % pāru strīdas par ierīču pārmērīgu izmantošanu

Mūsdienu digitālajā pasaulē ir kļuvis ierasts, ka pāri ir atkarīgi no ierīcēm, lai savstarpēji sazinātos un uzturētu saikni, tomēr Kaspersky Lab jaunākais pētījums liecina, ka «pievienotajai mīlai» ir ne tikai plusi, bet arī mīnusi, kas ir jāņem vērā. Piemēram, 55 % pāru ir strīdējušies par ierīču pārmērīgu izmantošanu, tādējādi parādot, ka, lai gan ierīces bieži vien palīdz pāriem satuvināties, tās var arī ļaudis atstumt vienu no otra un potenciāli apdraudēt attiecības.

Daudzi tagad ir atkarīgi no ierīcēm, lai saglabātu saikni ar draugiem un ģimeni, un to pašu var teikt par attiecībām. Patiešām, tagad pāri bieži izmanto ierīces un tiešsaistes ziņapmaiņas pakalpojumus, lai nostiprinātu attiecības: 80 % ļaužu vienmēr uztur kontaktus ar partneri tiešsaistē, kad viņi ir šķirti viens no otra, un 62 % piekrīt, ka saziņa, izmantojot ierīces un internetu, viņiem palīdz justies tuvākiem ar partneri, jo īpaši tiem, kas satiekas, bet nedzīvo kopā (75 %).

Digitālā pieķeršanās attiecas arī uz kopīgām ierīcēm: 53 % respondentu sacīja, ka kopš tiešsaistes aktivitāšu, piemēram, kontu un ierīču, koplietošanas viņu attiecības ir uzlabojušās. Skaidrs, ka ierīču izmantošanai ir pozitīva ietekme, taču ir arī negatīva, kas ir jāņem vērā.

Pētījumā konstatēts, ka ierīču lietošana var izraisīt arī strīdus starp mīļotajiem par vairākām ar ierīcēm saistītām problēmām, piemēram, pārmērīgu izmantošanu un kiberdrošības incidentiem.

Piemēram, 51 % ir strīdējies par to, ka ierīce tiek lietota maltītes vai klātienes sarunas laikā. Turklāt vairāk nekā puse (55 %) respondentu ir strīdējusies ar partneri par to, ka ierīcei tiek veltīts pārāk daudz laika, un šis īpatsvars ir lielāks (58 %) to pāru vidū, kas dzīvo kopā, salīdzinājumā ar 49 % to vidū, kas satiekas, bet dzīvo atsevišķi. Tas liecina, ka ļaudīm nepatīk justies neievērotiem un viņi vēlas partnera uzmanību, kad ir kopā.

Taču pāri ķildojas ne tikai par ierīču pārmērīgu izmantošanu. Arī piekļuve ierīcēm ir nepārprotams nesaskaņu avots attiecībās. Ceturtdaļa (25 %) ir strīdējusies par to, kuram ir pienākusi kārta lietot ierīci, kā arī aizmiršana uzlādēt ierīces (45 %) vai to nozaudēšana (28 %) ir pāru domstarpību iemesls.

Visbeidzot, ir jāņem vērā arī kiberdrošības problēmas. Gandrīz ceturtdaļa (24 %) pāru ir strīdējusies pēc tam, kad viens no viņiem ir inficējis ierīci ar ļaunprogrammatūru, un 19 % ir ķildojušies pēc tam, kad partneris kļūdas vai ļaunprogrammatūras dēļ ir zaudējis naudu internetā. Kā jau varēja gaidīt, pāri, kas koplieto ierīces, ievērojami biežāk sastrīdas par iepriekš minētajiem jautājumiem — tas parāda, kā ierīces modernajās attiecībās var būt gan ienaidnieks, gan draugs.

Tā kā tagad ļaudis pavada ļoti daudz laika tiešsaistē un kiberdrošības riski turpina izplatīties, ir jānodrošina aizsardzība pret jaunākajiem kiberdraudiem, ar kādu no pieejamajiem risinājumiem.