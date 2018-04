Daudzus satrauc, ka tehnoloģijas viņiem var atņemt darbu

Aptaujā «Vai Jūs uztrauc varbūtība, ka Jūsu profesiju tuvāko 5-10 gadu laikā varētu aizvietot mašīnu darbs un automatizācija?» 22% respondentu atbildējuši apstiprinoši, tikmēr

8% aptaujāto norādījuši, ka jau šobrīd izjūt automatizācijas un tehnoloģiju ietekmi uz savu profesiju.

Savukārt 70% aptaujas dalībniekus šāda varbūtība nesatrauc.

«Tehnoloģijas ar katru gadu attīstās arvien straujāk, un sāk spēlēt arvien nozīmīgāku lomu ikviena profesijā», aptauju komentē CV Market personāla atlases vadītājs Kristaps Kolosovs. «Lai gan daļa sabiedrības to vēl neapzinās, automatizācija ir jūtama gan cilvēku ikdienas dzivēs, kā piemēram autonomā braukšana, gan profesionālajā vidē.» Kā uzskatāmu piemēru K.Kolosovs min rentgenoloģiju un ķirurģiju, kas jau patlaban ir robotizēta. «Tendences rāda, ka cilvēki no paša darba darītājiem arvien vairāk kļūst par apkalpojošo personālu. Līdz ar tehnoloģiju attīstību sabiedrībai nāksies adaptēties.» Kā norāda K.Kolosovs - lai gan tehnika nekad neizslēgs cilvēku no darba tirgus, radīsies jaunas profesijas, ko ieņems strādājošie. «Automatizācijas loma nodarbinātībā ir nenovēršama, tādēļ lielākie ieguvēji būs tie darbinieki, kuri mācēs strādāt un sadarboties ar tehnoloģijām.»

Aptaujas dati arī atklāj, ka

par darba roku aizstāšanu ar tehnoloģijām retāk ir nobažījušies vīrieši, īpaši vecumā pēc 35 gadiem.

Tikmēr sievietes ne tikai vairāk par to uztraucas, bet biežāk ir arī saskārušās ar faktu, ka automatizācija atstāj ietekmi uz viņu izvēlēto profesiju.

Par to, ka automatizācija varētu aizstāt esošo profesiju, vairāk raizējas ražošanas un rūpniecības nozarē strādājošie, kā arī pārdošanā un loģistikā strādājošie. Savukārt reālu tehnoloģiju ietekmi savās darba gaitās patlaban jau izjūt izteikti daudz finanšu jomā strādājošo, piemēram, grāmatveži, brokeri un citi.

Tikmēr McKinsey Global Institute (MGI), analizējot 80% pasaules nodarbināto 46 valstīs, secinājis, ka to

profesiju īpatsvars, kuras var pilnībā automatizēt, izmantojot šī brīža tehnoloģijas, ir mazāks par 5%.

Tajā pašā laikā daļēja automatizācija vairāk vai mazāk ietekmēs ikviena darba vidi. Pētījums atklāj, ka aptuveni 60% no visām profesijām ir 30% tehniski automatizētu darbību. Tas norāda uz tendenci, ka vairums profesiju mainīsies, un cilvēkiem būs vairāk jāstrādā ar tehnoloģijām. Vairāk labuma gūs kvalificēti darbinieki, kuri mācēs ar tām strādāt. Tikmēr zemas kvalifikācijas darbinieki, lai gan spēs sasniegt vairāk produktivitātes un saražot vairāk produkcijas, saskarsies ar atalgojuma apmēra problēmām, jo šādu darbinieku būs ļoti daudz.

Pētījumā aprēķināts, ka, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģiju sniegumu, tās varētu ietekmēt 50% pasaules ekonomikas jeb 1,2 miljardus darbinieku, un 14,6 triljonus eiro algu.