Latvijas skolēni izcīna trīs bronzas medaļas Baltijas informātikas olimpiādē

No 27. aprīļa līdz 1. maijam Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā norisinājās Baltijas informātikas olimpiāde. Piedaloties 60 skolēniem no 10 valstīm, mūsu komandas dalībnieki izcīnīja trīs bronzas medaļas.

Bronzas medaļas ieguva Eduards Gaņkins (Rīgas 88.vidusskola), Iļja Čaikovskis (informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola «PREMJERS») un Roberts Leonārs Svarinskis (Jūrmalas Valsts ģimnāzija). Savukārt pavisam nedaudz līdz medaļām šogad pietrūka pārējiem komandas locekļiem – Jegoram Baļzinam (Rīgas 10.vidusskola), Renātam Jurševskim (Cēsu Valsts ģimnāzija) un Vladimiram Ščigoļevam (Rīgas Klasiskā ģimnāzija).

Šogad olimpiādē uzvarēja Lietuvas skolēns Gediminas Lelešius, otro un trešo vietu ieņēma Somijas jaunie programmētāji – attiecīgi Roope Salmi un Juha Harviainen. Olimpiādes uzdevumu risināšana notika divas dienas, katrā no tām jauniešiem piecu stundu laikā bija jāatrisina organizatoru sagatavotie uzdevumi. Sacensībās programmētāji varēja izmantot piecas programmēšanas valodas: C++, Java, Pascal un Python.

«Neskatoties uz to, ka komandas sastāvs ir nomainījies, klāt nākot jauniem skolēniem, Latvijas izlases konkurētspēja ir saglabājusies augstā līmenī, ko apliecina olimpiādes rezultāti. Tas ir pierādījums veiksmīgam IKT nozares, izglītības iestāžu un pedagogu kopdarbam, radot vidi, kur regulāri attīstās arvien jauni programmēšanas talanti, kas nākotnē balstīs gan nozares, gan Latvijas izaugsmes attīstību. Varam tikai novēlēt veiksmi jau nākošajā posmā Japānā, kur norisināsies pasaules informātikas olimpiāde,» uzsver Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

«Latvijā vislielākā vērtība ir talanti – gan jaunā kalve, gan nozarē strādājošie speciālisti. Mūsu zināšanas un darbinieki jau šobrīd starptautiski tiek atzinīgi novērtēti, to apliecina rādītāji. Atbilstoši Latvijas Bankas datiem, pagājušajā gadā Latvijas IT pakalpojumu eksports sasniedza 425 milj. eiro. Pieaugums gaidāms arī turpmāk, turklāt nozarē parādās aizvien jaunas profesijas – līdz ar to ieteiktu ikvienam skolēnam nākotnes vārdā nopietnāk pievērsties informātikas un matemātikas apguvei,» norāda Accenture vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

«Tehnoloģijas kļuvušas par ikdienu katrā industrijā, ieņemot arvien nozīmīgāku lomu ikdienas procesos. Neesam vairs tālu no laika, kad programmēšanas valodu pārzināšana būs tikpat pašsaprotama un nepieciešama lieta kā svešvalodu zināšanas un lasītprasme. Latvijas vietu Baltijā un pasaulē noteiks tas, cik gudri, izglītoti un radoši būsim, tāpēc ir gandarījums par jauno programmētāju rezultātiem Stokholmā – tas ir lielisks apliecinājums, ka Latvija var! Ceram, ka šie panākumi palīdzēs radīt interesi par programmēšanu arī citiem jauniešiem, kas sekmētu nozares un valsts izaugsmi,» stāsta «Exigen Services Latvia» Finanšu un administratīvais direktors Pēteris Krastiņš.

Pagājušajā gadā Baltijas informātikas Latvijas skolēni izcīnīja pilnu medaļu komplektu. Šīs sacensības notiek katru gadu kopš 1995. gada. Iniciatīva sākās kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas projekts, un sākotnēji olimpiādēs piedalījās tikai šo trīs valstu dalībnieki. Pirmā Baltijas informātikas olimpiāde notika Tartu (Igaunijā) 1995. gadā, un Latvijas izlase ir piedalījusies visās notikušajās olimpiādēs. Līdz šim visvairāk – četras reizes – olimpiāde notikusi Igaunijā (Tartu – 1995., 1998., 2003. un 2010. gadā), Latvijā (Rīgā 1996. un 1999. gadā, Ventspilī – 2004. un 2012. gadā) un Lietuvā – Viļņā 1996. un 2002. gadā, Pasvālē – 2005. gadā un Palangā 2014. gadā.

Šī olimpiāde ir svarīgs posms, gatavojoties Pasaules informātikas olimpiādei, kas septembrī norisināsies Japānā.