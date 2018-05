Uzņēmējus kibernoziegumi uztrauc vairāk nekā vandalisms un zādzības

Piemēram, apsardzes pakalpojumus izmanto, kā arī piekļuvi uzņēmuma telpām ar kodiem, caurlaižu kartēm u.tml. ierobežo vidēji katrs otrais uzņēmējs, kamēr videonovērošanas risinājumus lieto 31%, bet «tīra galda» politiku īsteno vien 28% aptaujāto uzņēmēju.

Aptaujas rezultāti apstiprina pasaules tendenci – vēl pirms 10-15 gadiem vārds «drošība» vairāk asociējās ar signalizāciju, caurlaižu skenēšanu, slēgtām durvīm un fizisko apsardzi, tagad vairāk tiek domāts par

ierīču aizsardzību no kiberuzbrukumiem, kas ne vien notiek biežāk, bet ir arī mērķtiecīgāki un nopietnāki.

«Nav noslēpums, ka informācija ir viens no vērtīgākajiem uzņēmuma aktīviem. Tomēr fokusēties tikai uz kiberdrošību nav racionāli. Ir jādomā arī par biznesa fizisko drošību, jo, ja jebkuram cilvēkam ir iespēja brīvi iznest no uzņēmuma tā aprīkojumu, tostarp datorus, ārējos atmiņas nesējus vai dokumentus, viņš, līdzīgi kā kibernoziedznieks, var radīt uzņēmumam ne vien finansiālus zaudējumus, bet arī informācijas noplūdes risku un reputācijas draudus,» uzsver BITES klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Oksana Stankeviča.

Piemēram, apdrošināšanas sabiedrības BALTA dati liecina, ka arī zagļi kļūst meistarīgāki un plāno savus noziegumus rūpīgāk, nodarot uzņēmējiem aizvien lielākus zaudējumus – kaut arī pērn, salīdzinot ar 2016.gadu, atlīdzību pieteikumu skaits no juridiskām personām nav pieaudzis, vidējais izmaksāto atlīdzību apmērs pēdējos gados konstanti palielinās.

Neraugoties uz to,

nesankcionēta piekļuve uzņēmuma telpām, teritorijai uztrauc vien katru otro jeb 54% aptaujāto uzņēmēju.

Interesanti, ka vairāk par šo jautājumu domā uzņēmēji Pierīgā un Zemgalē.

«Zādzības visbiežāk notiek laikā, kad objekts ir atstāts bez uzraudzības, proti, naktī. Zagļi nesmādē arī juridiskām personām piederošus īpašumus - birojus, noliktavas un saimniecības telpas. Savukārt uzņēmēji ne vienmēr pienācīgi novērtē riskus, aprīkojot īpašumu ar atbilstošām drošības ierīcēm. Lai gan pret zādzību simtprocentīgi pasargāt nav iespējams nevienu, mūsu pieredze liecina, ka viena lieta, kas ievērojami attur zagļus no ielaušanās un palīdz mazināt zaudējumus, ir videonovērošanas kameru uzstādīšana,» stāsta AAS BALTA Atlīdzību direktors Ingus Savickis.

Apdrošinātāju pieredze liecina –

ar zādzībām saistītus finansiālos riskus ievērojami samazina mūsdienu tehnoloģijas,

piemēram, videonovērošanas kameras, kas nodrošina iespēju operatīvi saņemt paziņojumus par aizdomīgām aktivitātēm īpašumā, kā arī sekot līdzi tajā notiekošajam, skatoties tiešsaistes video mobilajā telefonā vai datorā.

Tipiskākie atlīdzību pieteikumu gadījumi, ko saņem apdrošināšanas sabiedrība, saistīti ar zagļu iekļūšanu īpašumā, izsitot ieejas durvju stiklojumu, izurbjot caurumus durvīs vai sagriežot logu restes. Šādos gadījumos no birojiem visbiežāk tiek nozagta datortehnika, no noliktavām – izejvielas un materiāli, bet no saimniecības ēkām – vērtīga tehnika un darba instrumenti. Nereti ielaušanās laikā tīši tiek sabojāts arī uzņēmumu inventārs. Tāpēc eksperti ir apkopojuši situācijas, kurās uzņēmējiem ir vērts aizdomāties par fiziskās drošības aspektiem.

# Atvērta tipa lobijs vai reģistratūra. Bieži vien paļaujamies uz biroja administratoru, kas «pieskatīs» ikvienu apmeklētāju. Tomēr ir neskaitāmas situācijas, kas var novērst administratora uzmanību, piemēram, intensīva darbinieku un apmeklētāju plūsma.

# Ārpakalpojumu sniedzēji. Brīžos, kad mierinām sevi ar domu – pie mums «svešie» nenāk, ir vērts padomāt vēlreiz. Apkopēji, ūdens un papīra piegādātāji vai elektriķi u.tml. ir cilvēki, kurus ikdienā nemanām, taču viņi ir.

# Attālināti objekti vai vietas, kur cilvēki nav uz vietas visu laiku vai strādā bez pastiprinātas uzraudzības, piemēram, būvobjekti, remontdarbi, noliktavas vai ražotnes, kur pastāv augstāks zādzību, vandalisma risks.

# Ar kodu kartēm atveramas durvis. Ir jāņem vērā, ka pastāv tehnoloģiski risinājumi, kas ļauj nolasīt elektronisko kodu karšu datus, lai vēlāk to izmantotu ļaunprātīgiem nolūkiem.

# Datu centri. Pēc Pasaules ekonomikas foruma ekspertu aprēķiniem, aptuveni 80% pasaules datu atrodas privātos, visbiežāk – uzņēmumiem piederošos, serveros, kas nereti ir viegli pieejami trešajām pusēm.

Lai uzņēmējiem būtu mazāk jāraizējas par neparedzētiem zādzību un vandalisma radītiem zaudējumiem, tehnoloģiju un drošību eksperti iesaka: