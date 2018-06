Balstoties uz pētījuma rezultātiem, vadošie informāciju tehnoloģiju (IT) speciālisti norādīja, ka nelicencētu programmatūru izmantošana kļūst arvien riskantāka un dārgāka. Vīrusi, kas nākuši no nelicencētām programmatūrām, ik gadu pasaules uzņēmumiem izmaksā gandrīz 359 miljardus dolāru (309,136 miljardus eiro). Tāpat speciālisti norādīja, ka izvairīšanās no datu zādzībām un citiem drošības apdraudējumiem ir galvenais iemesls, lai nodrošinātu savos tīklos esošo programmatūru atbilstošu licencēšanu.